Защита приступила к допросу эксперта по делу Орлова

21 июля 2023, 13:04

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Общественный защитник Олега Орлова Дмитрий Муратов в ходе допроса эксперта Александра Тарасова указал суду на недопустимость юридической оценки в лингвистической экспертизе, в частности, утверждения, что Орлов дискредитировал российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации военных. Орлову грозит до трех лет лишения свободы. На заседание пропустили всего несколько человек, остальные же активисты вынуждены были остаться у здания Головинского суда Москвы, куда были стянуты наряды полиции и автозаки. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Орлов и его общественный защитник Дмитрий Муратов констатировали, что уголовное преследование правозащитника за публикацию противоречит закрепленной в Конституции свободе выражения мнений. Эксперт Наталья Крюкова, выступая в суде 3 июля, не смогла пояснить, на чем основаны ее выводы о том, что Олег Орлов - антироссийский правозащитник, а также обосновать заимствования и противоречия в тексте экспертизы.

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

В Головинском суде Москвы началось очередное заседание по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова. Несмотря на то, что в зале заседания оставались места, приставы перестали пускать людей в зал, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал", который ведет трансляцию с заседания.

Сегодня на заседании проходит допрос эксперта Александра Тарасова, который вместе с Натальей Крюковой сделал заключение по статье. Гособвинитель задал эксперту лишь несколько вопросов, уточнив у него, что он использовал при оценке статьи методику Кукушкиной, рекомендованную Минюстом России.

После этого к опросу приступила защита Орлова. Общественный защитник Орлова, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов указал на многочисленные ошибки в тексте экспертизы. "Как человек, который допускает грамматические ошибки, может решать судьбу человека?" - спросил он. Судья сняла этот вопрос.

Муратов поинтересовался оценкой паралингвистических средств при оценке статьи, на которые содержится указание в тексте экспертизы. Тарасов ответил, что в экспертизе не говорится, что паралингвистические средства присутствуют в статье. Муратов отметил, что в разных экспертизах Тарасов и Крюкова выступали как сексологи, религиоведы, антропологи. и поинтересовался в каком качестве они выступали при подготовке заключения по статье Орлова.

Он подчеркнул, что в тексте экспертизы ее авторы указали, что Орлов осуществил дискредитацию. "Я правильно понял, что вы дали юридическую оценку?" - спросил Муратов. Тарасов ответил, что это была "лингвистическая оценка". Муратов указал, что постановление Пленума Верховного суда указывает, что заключение не может быть допустимым доказательством в части, где есть выводы о юридической оценке деяния или о достоверности показаний, следует из трансляции.

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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