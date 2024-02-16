Десятки людей пришли поддержать Олега Орлова. Москва, 16 февраля 2024 г. Фото: htttps://t.me/polniyps/6433

16 февраля 2024, 11:11

Десятки людей пришли поддержать Олега Орлова* в московском суде

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Не менее нескольких десятков человек собралось для поддержки правозащитника Олега Орлова* на повторном судебном рассмотрении дела о дискредитации армии в московском суде.

Как писал "Кавказский узел", в конце января было завершено повторное следствие по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова* о дискредитации армии. К обвинению добавлены мотивы ненависти и вражды. Орлов* отметил, что на экспертизу его статьи, которая стала основанием для появления в деле отягчающих обстоятельств, ушел всего лишь день, а приведенные в ней выводы нелогичны. Первое заседание суда было запланировано на сегодня в Головинском суде Москвы.

11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Правозащитник назвал неправосудным решение суда. 26 октября 2023 года он подал апелляционную жалобу на приговор, в тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Ведомство заявило, что правозащитник испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

Перед заседанием около зала № 518 Головинского райсуда, уже собрались слушатели, сообщил в 10.48 мск в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал". "Пристав подошел к ним и поинтересовался: "А вы от какой-то организации ходите? Вам платят?" - говорится в публикации.

У зала очень много людей, сообщил "Мемориал" в 10.58 мск. "Тем временем очередь на входе в суд не заканчивается", - отмечается в публикации, которая проиллюстрирована фотографиями нескольких десятков людей, стоящих около входа в здание. Среди них виден и сам Олег Орлов.

Напомним, 14 декабря 2023 года суд рассматривал апелляцию на приговор Олегу Орлову. Прокурор заявил, что в материалах дела не указан мотив Орлова, и потребовал отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. Защита призвала оправдать правозащитника, но суд согласился с прокурором. Адвокат пообещала, что возврат дела в прокуратуру будет обжалован в кассационной инстанции. 27 декабря 2023 года стало известно, что дело возвращено следователю. Он сообщил Орлову о новой экспертизе статьи правозащитника.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Акции в поддержку Олега Орлова* прошли в Европе", "Акция в поддержку Орлова* прошла в Ереване", "Норвежский Нобелевский комитет выступил в поддержку Орлова*".

Автор: "Кавказский узел"

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