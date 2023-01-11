11 января 2023, 20:13
Юристы попросили пересмотреть решения о ликвидации "Мемориалов"*
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Юристы Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* направили в суды заявления с просьбой изучить на предмет законности ликвидацию этих организаций и включение их в реестр иностранных агентов.
Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2022 года кассационный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля 2022 года поддержанное апелляционным судом. В июне команда ликвидированного Правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал". 28 февраля 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. 22 марта 2022 года суд не удовлетворил и эту просьбу. Отказ Верховного суда исполнить требование ЕСПЧ свидетельствует о пренебрежении Россией международными обязательствами, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.
"Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. 27 января депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.
Правозащитный центр "Мемориал"* обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с просьбой пересмотреть решение о законности включения организации в реестр "иностранных агентов". Также представители ПЦ обратились в Московский городской суд, чтобы пересмотреть решение о ликвидации за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. "Международный Мемориал"* подал аналогичные заявления в Замоскворецкий и Верховный суды, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".
Постановление ЕСПЧ по делу "Экозащита и другие" вступило в силу 10 октября 2022 года. Оба "Мемориала"* пожаловались в Суд ещё в 2013 году, напомнили правозащитники. "Почти десять лет и десятки ликвидаций НКО спустя, Европейский суд решил, что законодательство об иностранных агентах произвольно стигматизирует независимые НКО, ограничивает для них возможность получения иностранного финансирования и позволяет применять драконовские наказания за каждый чих, который власти сочтут нарушением", - говорится в сообщении.
Парламент России принял закон о неисполнении решений Европейского суда, вынесенных после 15 марта 2022 года. Несмотря на это, ЕСПЧ продолжает рассматривать жалобы граждан России, если нарушения Европейской конвенции произошло до 16 сентября 2022 года, указано в сообщении. "У России есть обязанность их исполнять даже по собственным законам — Конституцию пока никто не отменял, хоть некоторым очень этого хотелось", - подчеркнули правозащитники
Напомним, президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал принятый Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.
Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".
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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.
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Автор: "Кавказский узел"