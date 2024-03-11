11 марта 2024, 19:17

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Защита подала апелляционную жалобу на приговор правозащитнику Олегу Орлову, осужденному на 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации армии. Орлов после карантина переведен в другой следственный изолятор, сообщили его коллеги.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Правозащитник был взят под стражу в зале суда.

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Сегодня защита обжаловала приговор Олегу Орлову, сообщил в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Кроме того, Орлова перевели в московский СИЗО-5 "Водник", отмечается в сообщении. "Сегодня, 11 марта, Олега Орлова перевели в СИЗО-5 "Водник". Напомним, после приговора он находился в СИЗО-7 на карантине", - сообщили правозащитники.

Напомним, 11 октября 2023 года Головинский райсуд приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил. Однако прокуратура оспорила решение, заявив, что Орлов испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России. Апелляционный суд вернул дело на судебное следствие. Оно завершилось в конце января, к обвинению были добавлены мотивы ненависти и вражды. В последнем слове Орлов заявил, что поводом для пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, а протест против военной операции на Украине и недовольство политическими репрессиями.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

6 марта правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключенным Орлова, заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность.

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