Правозащитники признали Олега Орлова* политзаключенным

06 марта 2024, 13:55

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Олег Орлов* осужден по делу о дискредитации армии за свою правозащитную деятельность, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" и потребовал освободить Орлова.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* был признан виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Правозащитник был взят под стражу в зале суда.

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» признал Олега Орлова политическим заключённым. "Мы требуем немедленного освобождения Олега Орлова и прекращения его уголовного преследования", - говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте проекта.

Правозащитники считают Орлова политзаключённым потому, что статья о повторной дискредитации армии "создана для подавления инакомыслия" после начала военной операции на Украине. "Она фактически запрещает любую критику [военной операции] и российских властей. Она нарушает право на свободу выражения мнения и противоречит принципу правовой определённости. Эта статья должна быть отменена, все уголовные дела по ней — закрыты", - подчеркивается в сообщении.

Олега Орлова "отправили за решётку за его [правозащитную] работу", заявил правозащитный проект. "Как правозащитник, он отстаивает в России права и свободы человека и гражданина, в том числе и свободу выражения мнения, называя вещи своими именами. Процесс над Орловым ещё раз обнажил сущность российского режима", - говорится в публикации.

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

2 февраля Минюст внес Олега Орлова в реестр иностранных агентов. Правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о проводимой Россией политике, заявило ведомство.

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