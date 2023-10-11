Обвинение потребовало оштрафовать Орлова

11 октября 2023, 12:45

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Прокурор попросил суд признать Олега Орлова виновным по делу о дискредитации армии и оштрафовать его на 250 тысяч рублей.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Головинском райсуде Москвы проходит заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Прокурор попросил суд направить Орлова на психологическое обследование, однако суд ему отказал.

Прокурор попросила признать Орлова виновным по делу о дискредитации армии и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, передал в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

Адвокат Орлова Катерина Тертухина заявила суду, что уголовное преследование правозащитника противоречит Конституции и международным договорам.

Предъявление такого обвинения Орлову – дискриминация, поскольку сторонники использования вооруженных сил беспрепятственно и даже иногда при участии государства выражают свое мнение, организуют митинги и другие публичные мероприятия, отметила она.

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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