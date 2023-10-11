11 октября 2023, 12:45

Обвинение потребовало оштрафовать Орлова

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Прокурор попросил суд признать Олега Орлова виновным по делу о дискредитации армии и оштрафовать его на 250 тысяч рублей.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Головинском райсуде Москвы проходит заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Прокурор попросил суд направить Орлова на психологическое обследование, однако суд ему отказал.

Прокурор попросила признать Орлова виновным по делу о дискредитации армии и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, передал в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

Адвокат Орлова Катерина Тертухина заявила суду, что уголовное преследование правозащитника противоречит Конституции и международным договорам.

Предъявление такого обвинения Орлову – дискриминация, поскольку сторонники использования вооруженных сил беспрепятственно и даже иногда при участии государства выражают свое мнение, организуют митинги и другие публичные мероприятия, отметила она.

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

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Примечание:

"Суд по делу Орлова начался при усиленных мерах безопасности", "Олег Орлов отказался признать вину в дискредитации армии", "Защита Орлова усомнилась в выводах экспертизы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 октября 2023, 12:21

  • Суд отказал прокурору в требовании психиатрической экспертизы Орлова

    Прокурор заявила суду, что наблюдает у Олега Орлова "обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения и позерство перед гражданами", из-за чего ходатайствовала направить его на психологическое обследование. Правозащитник в ответ напомнил о практике карательной психиатрии, после чего суд ответил прокурору отказом.

11 октября 2023, 11:47

  • Орлов назвал неконституционной вменяемую ему статью

    В Головинском райсуде Москвы началось заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Ожидаются прения сторон и последнее слово подсудимого. Дело возникло в соответствии с нормами  абсолютно антиконституционного и антиправового закона, заявил в интервью до начала суда правозащитник.

11 октября 2023, 11:16

  • Не все сторонники Орлова смогли попасть в суд

    Около здания Головинского райсуда Москвы, который рассматривает дело правозащитника Олега Орлова, собралось большое количество людей, пришедших поддержать его. Только часть из них смогла пройти в зал судебных заседаний, передал корреспондент "Кавказского узла".

11 октября 2023, 10:04

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11 октября 2023, 09:16

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