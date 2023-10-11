Суд отказал прокурору в требовании психиатрической экспертизы Орлова

11 октября 2023, 12:21

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Прокурор заявила суду, что наблюдает у Олега Орлова "обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения и позерство перед гражданами", из-за чего ходатайствовала направить его на психологическое обследование. Правозащитник в ответ напомнил о практике карательной психиатрии, после чего суд ответил прокурору отказом.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Головинском райсуде Москвы проходит заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных.

Прокурор обратилась к суду с ходатайством, чтобы была проведена государственная психиатрическая экспертиза. "Проанализировав поведение Орлова, с учетом обстоятельств преступления, с учетом судимости (речь идет об иске Кадырова о клевете)", – привел сегодня в своем телеграм-канале слова прокурора Центр защиты прав человека "Мемориал".

Гособвинитель заявила, что наблюдает у Орлова "обостренное чувство справедливости, отсутствие инстинкта самосохранения, позерство перед гражданами". Также она напомнила, что Орлов ранее не ответил на ее вопрос о заболеваниях, что, по ее мнению, является аргументом в пользу экспертизы.

"Потом, ваша честь, все-таки возраст, изменения в сосудах головного мозга, естественный процесс старения", – обратилась также к суду прокурор.

Она заявили, что Орлов в первый раз вышел в 1980 году с плакатом против войны в Афганистане. Второй раз – в 1984, поддерживая "Польскую солидарность", отметили правозащитники. Также они обратили внимание, что Орлов не выходил с плакатами в это время.

"В те времена таких людей отправляли на экспертизу", – приведены в телеграм-канале ЦЗПЧ "Мемориал" слова прокурора. Она добавила, что данных об этом у нее нет.

Защита и Орлов вышли, чтобы обсудить позицию по этому ходатайству. По возвращении, защита заявила, что прокурор не специалист по УЗИ и поэтому не может знать о состоянии сосудов у Орлова. Относительно акции против войны в Афганистане сумасшедшими следует признать тех, кто ее поддержал, заявила также защита.

Орлов отметил, что суд первой инстанции по иску Кадырова посчитал, что правозащитник не совершал уголовно преступления. А гособвинитель заявляет обратное. "Более того, тех, кого по политическим мотивам отправляли в психиатрические клиники, реабилитировали. Это явление осудили и назвали «карательной психиатрией", – заявил он.

Судья отказалась удовлетворить ходатайство прокурора. Стороны перешли к прениям.

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

В суде 15 сентября выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

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