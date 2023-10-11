Орлов назвал неконституционной вменяемую ему статью

11 октября 2023, 11:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Головинском райсуде Москвы началось заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Ожидаются прения сторон и последнее слово подсудимого. Дело возникло в соответствии с нормами абсолютно антиконституционного и антиправового закона, заявил в интервью до начала суда правозащитник.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября в Головинском райсуде Москвы прошло шестое заседание по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии. Судья не удовлетворила просьбу защиты исключить из списка доказательств лингвистическую экспертизу статьи правозащитника. При этом суд удовлетворил просьбу Орлова приобщить к делу резолюции Генассамблеи ООН, на основании которых правозащитник высказал свое мнение в статье, ставшей поводом для уголовного преследования. В ходе допроса Орлов пояснил, что правозащитники не являются врагом государства, но обязаны критиковать его, если оно нарушает права человека, напомнив о правозащитной деятельности в Чечне и Ингушетии.

В Головинском райсуде Москвы начался процесс по делу Олега Орлова, на котором ожидаются прения сторон, последнее слово подсудимого. Защита Орлова считает, что также сегодня может быть вынесен приговор, передал сегодня в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал".

У здания суда, а также внутри него собрались люди, пришедшие поддержать Орлова. Среди них – представители посольств Чехии, Великобритании, США, Франции, Нидерландов, сказано в другом сообщении.

Орлов не стал прогнозировать свои ожидания от заседания суда. "Откуда я могу знать решение суда. Но буду требовать правового решения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Само дело возникло не из-за конкретной публикации, а по "совокупности", считает Орлов.

"Статья (280.3 УК РФ) звучит как "неоднократная дискредитация" или "повторная дискредитация использования вооруженных сил в целях защиты интересов граждан России и поддержания международного мира и безопасности". Чтобы меня могли судить за эту статью, я должен был вначале провести пикеты и быть осужден за них в административном порядке. Поэтому все это происходит, так сказать, в соответствии с "нормами" этого абсолютно антиконституционного и антиправового закона", – заявил правозащитник в опубликованном сегодня интервью изданию RFI.fr.

Напомним, суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова 8 июня. Правозащитник отказался признать вину.

Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

В суде 15 сентября выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.