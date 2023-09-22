Орлов рассказал суду о работе на Северном Кавказе

22 сентября 2023, 19:21

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Олег Орлов, обвиняемый в дискредитации армии, сегодня был допрошен в московском суде. Он пояснил, что правозащитники не являются врагом государства, но обязаны критиковать его, если оно нарушает права человека, напомнив о правозащитной деятельности в Чечне и Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на шестом заседании Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, судья не удовлетворила просьбу защиты исключить из списка доказательств лингвистическую экспертизу статьи правозащитника. При этом суд удовлетворил просьбу Орлова приобщить к делу резолюции Генассамблеи ООН, на основании которых правозащитник высказал свое мнение в статье, ставшей поводом для уголовного преследования, а также его характеристики, составленные коллегами, в том числе из Кабардино-Балкарии и Чечни. Ранее правозащитница Светлана Ганнушкина** отметила, что прокурор, которая ведет дело Орлова о дискредитации армии, считает правозащитную деятельность антигосударственной. Суд также сегодня согласился приобщить к делу материалы подготовленных Орловым докладов о ситуации на востоке Украины, которые подтверждают объективность правозащитников и опровергают точку зрения, что он "занимает антироссийскую позицию", заявила адвокат.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 15 сентября в суде выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

Сегодня на процессе по делу Олега Орлова был запланирован допрос подсудимого. К допросу приступили спустя два с лишним часа после начала заседания, после того как защита подала ряд ходатайств и вокруг них развернулись дебаты с прокурором. Дмитрий Муратов** как защитник Орлова тоже присутствовал в зале. В зал заседаний с трудом, но удалось пройти видным мемориальцам - Рачинскому и другим. Хотя перед заседанием приставы нарочито вынесли несколько скамеек из зала, заявив, что если будет полный зал, то " не хватит кислорода", сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший суд.

В ходе допроса стороной защиты Олег Орлов рассказал, что после ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*** он в статусе безработного пенсионера, "но на общественных началах — сопредседатель созданной организации ЦЗПЧ "Мемориал"". Также ранее состоял в Совете по правам человека пр президенте России откуда вышел по собственному желанию, приводятся его слова в текстовой трансляции заседания, которую вел Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале.

Орлов отметил, что "правозащитники — это не враг государства". "Именно эффективно действующий государственный аппарат может обеспечить — он и должен — реальное соблюдение прав человека. Но эффективно действующий государственный аппарат может и подавлять права и свободы граждан. И в этих условиях правозащитники обязаны критиковать власть", - пояснил Орлов.

Он привел в пример, как защищал права и свободы жителей Чечни и Ингушетии. "Когда работал на Северном Кавказе, мы взаимодействовали на протяжении десятилетия с властями в Ингушетии, а также в Дагестане по поводу Комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую деятельность на территории этих республик. В Ингушетии наш представитель входил в Совет по правам человека при главе республики. Очень важно понимать, что правозащитники не могут быть провластными или прооппозионными. Например, мы хорошо взаимодействовали с главой Ингушетии Евкуровым (бывший глава Ингушетии (с 2008 по 2019 годы), а ныне заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров). Но когда в Ингушетии развернулись протесты за его отставку, мы, не занимая никакой политической позиции, следили за тем, чтобы права протестующих не нарушались. И когда протест в Ингушетии был подавлен силой, мы выступили против политических репрессий, против подавления прав и свобод. И поэтому я стал защитником в судебном процессе против лидеров ингушской оппозиции, которые выступали против того главы республики, с которым у "Мемориала"** было конструктивное взаимодействие", - заявил Орлов в суде.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Орлов рассказал также как в январе 1995 года добился освобождения и организовал вывоз из Грозного шестерых пленных российских солдат, когда сопровождал группу солдатских матерей из Адыгеи.

Орлов рассказал о работе "Мемориала"*** в зоне конфликта в Украине. Он говорит, что Правозащитный центр*** не был комплиментарен ни к одной стороне и всегда пытался помочь людям, а также напомнил об отчетах ОБСЕ и уполномоченной по правам человека в ДНР, согласно которым число погибших мирных жителей в зоне конфликта сократилось к 2020 году в разы.

Орлов отметил, что в статье, которая стала основанием для его обвинения в дискредитации армии, он "никого не дискредитировал". "Я попытался размышлять о том, что привело мою страну во тьму. И усилиями Центра по противодействию экстремизму, СК, прокуратуры и суда моя статья получила такую известность, на которую я не мог надеяться", - отметил Орлов.

Дмитрий Муратов** отметил, что бытует мнение, что правозащитники выбрали неэффективные способы протеста. Что петициями, одиночными протестами, докладами ничего не изменить. "Это связано с тем, что такова наша сфера деятельности. На Северном Кавказе я пытался убедить людей, что можно защитить себя мирным способом, не с автоматом в руке", отметил Орлов. "Мы сплошь и рядом сталкиваемся с противодействием со стороны государства. Оно уничтожило любую возможность мирного протеста. Это очень опрометчиво. Если мирный протест уничтожают, он будет не мирным", - указал правозащитник.

Прокурор провел краткий опрос Орлова. В частности, он поинтересовался судом по заявлению Кадырова о клевете. Орлов рассказал, что был оправдан за отсутствием состава преступления.

Судебный конфликт главы Чечни с правозащитником касался высказываний Орлова об ответственности Рамзана Кадырова за убийство сотрудницы "Мемориала"*** Натальи Эстемировой. "Кавказский узел" публиковал хронику судебного разбирательства. Европейский суд по правам человека в 2021 году обязал Россию выплатить Орлову компенсацию за преследование и судебные взыскания по обвинениям в клевете.

На этом допрос был окончен, следующее заседание назначено на 11.00 мск 11 октября. В этот день планируется перейти к прениям, указано в текстовой трансляции.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".