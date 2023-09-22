Отзывы правозащитников приобщены к делу Олега Орлова

22 сентября 2023, 14:59

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Суд по просьбе защиты Олега Орлова приобщил к материалам дела его характеристики, составленные коллегами, в том числе из Кабардино-Балкарии и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на шестом заседании Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, судья не удовлетворила просьбу защиты исключить из списка доказательств лингвистическую экспертизу статьи правозащитника. При этом суд удовлетворил просьбу Орлова приобщить к делу резолюции Генассамблеи ООН, на основании которых правозащитник высказал свое мнение в статье, ставшей поводом для уголовного преследования.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 15 сентября в суде выступил свидетель со стороны защиты, историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором, поэтому "она не может считаться оскорбительной или написанной с целью дискредитации".

Адвокат Орлова Катерина Тертухина заявила ходатайство о приобщении к делу характеристик правозащитника, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале, где ведется текстовая трансляция с процесса.

Среди предложенных документов - характеристики от бывшего руководителя чеченского отделения Правозащитного центра «Мемориал»** Оюба Титиева, Кабардино-Балкарского правозащитного центра, Комитета «Гражданское содействие»***, ликвидированных Сахаровского центра*** и Московской Хельсинкской группы (МХГ), фонда «Общественный вердикт»***, рязанского, московского и петербургского "Мемориалов" и «Историко-просветительского общества Мемориал»**. "Судья всё приобщила", - говорится в публикации.

Напомним, 15 сентября свидетели защиты напомнили в суде о роли Олега Орлова и возглавляемого им "Мемориала"** в деле убитых силовиками братьев Гасангусейновых в Дагестане и о работе правозащитника во время военных кампаний в Чечне.

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** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

*** включено в реестр иностранных агентов.