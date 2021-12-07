Областная туберкулезная больница УФСИН по Саратовской области. Фото: УФСИН по Саратовской области

07 декабря 2021, 07:48

Совет по правам человека взял показания уроженцев ЮФО и СКФО о пытках в Саратове

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, которые ранее жаловались на пытки в Областной туберкулезной больнице УФСИН по Саратовской области, и они подтвердили свои показания о массовом насилии. Среди тех, кто пожаловался на пытки, есть выходцы из Грузии и юга России, сообщил член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

Как сообщал "Кавказский узел", видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице опубликовал 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Бывший заключенный, уроженец Дагестана и брат заключенного, уроженца Азербайджана, рассказали, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. В медучреждении была налажена целая пыточная система. 3 декабря "Новая газета" сообщила, что проверки правозащитников обернулись давлением на уроженцев Кавказа в исправительных учреждениях Саратовской области.

18 ноября депутаты Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев и Сайгидпаша Умаханов попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН предоставить данные о пытках заключенных в саратовской тюремной больнице. На решение депутатов мог повлиять запрос дагестанского общества, но информационного воздействия со стороны на них не было, указали дагестанский блогер Расул Асад и главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Сенаторам и депутатам Госдумы следует воспользоваться правом провести парламентское расследование сообщений о пытках заключенных, в том числе уроженцев Кавказа, в саратовской тюремной больнице, указали представители сообщества юристов Дагестана. Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница (ОТБ-1) известна с 2000-х годов как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству, говорится в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

Правозащитникам удалось опросить всех отбывающих наказание в ОТБ-1 заключенных, пофамильный список которых был предоставлен членам Совета по правам человека (СПЧ), рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин.

Среди лиц, подвергавшихся пыткам, есть как минимум один уроженец Грузии и Чеченской Республики, добавил он. "Также мы поговорили с Гесадовым Саидом, чеченцем по национальности, жителем Саратова. Ему не оказывали медпомощь, давали лекарство, от которого он терял сознание, держали в холодной камере", – рассказал Бабушкин корреспонденту "Кавказского узла".

Среди опрошенных, которые могут быть выходцами из регионов ЮФО и СКФО, также были названы Тимур Камалов и Ливан Нагоев, отметил он. "Самое страшное [из пыток] – головой опускали в унитаз, головой в писсуар, […] проникали в задний проход, заставляли писать жалобы, что они геи, что их насиловали в колонии, лили воду закрыв полотенцем лицо, по три ведра, они теряли сознание", – привел жалобы осужденных Бабушкин.

1 декабря руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что приказом врио руководителя УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина 83 заключенных ОТБ-1 были вывезены из учреждения перед приездом членов Совета по правам человека. Эти заключенные, по словам Осечкина, собирались рассказать о зверствах и попытках администрации скрыть улики.

Бабушкин уточнил, что вывоз около сотни осужденных не был связан с приездом в колонию проверяющих. "Вывоз людей не был связан с нашим приездом. Те, кто у нас были в списке – они ни одного из них не вывезли, а вывезли людей, которых в списке не было. И те, кого пытали и те, кто пытал – они все остались. Некоторые высказывали опасения, что к ним будут применять насилие после их рассказов, некоторые не беспокоились по этому поводу. Но там сейчас начальник такой, что вряд ли будут применять насилие, надо контролировать, все отслеживать. Мы думаем одно, но может быть другое. Антон Ефаркин (врио руководителя УФСИН по Саратовской области, – прим. "Кавказского узла") – человек специфический, он очень эмоциональный, на него много "наездов", на телефон ему приходят разные sms оскорбительного содержания. Может я ошибаюсь, но мне показалось, что он порядочный", – заключил Андрей Бабушкин.

Руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин не предоставил корреспонденту "Кавказского узла" комментария относительно местонахождении вывезенных из колонии заключенных.

Примечание:

"Правозащитники указали на важность доказательств пыток выходцев с Кавказа в Саратове", "ЕСПЧ назначил кубанскому правозащитнику компенсацию за пытки и прослушку", "Обвинение запросило восемь лет колонии для жаловавшегося на пытки жителя Чечни".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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