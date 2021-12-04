Проверки в исправительных учреждениях Саратовской области обернулись давлением на уроженцев Кавказа

04 декабря 2021, 01:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Система отреагировала на скандал с пытками заключенных саратовской тюремной больницы, среди которых оказались уроженцы Кавказа, тем, что теперь пострадавших убеждают не писать заявления, а жалобщиков отправляют в штрафной изолятор по незначительным поводам. Попавшие на видео капо обвинены в избиениях и изнасилованиях и отправлены в СИЗО, но в больнице остались их помощники, говорится в публикации "Новой газеты".

Как писал "Кавказский узел", видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице опубликовал 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Бывший заключенный, уроженец Дагестана и брат заключенного, уроженца Азербайджана, рассказали, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. В медучреждении была налажена целая пыточная система с этапированием осуждённых, попавших в немилость, их встречей и последующим графиком пыток, а после публикации видеодоказательств появились новые обращения и жалобы от заключенных по факту пыток, заявила адвокат.

18 ноября депутаты Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев и Сайгидпаша Умаханов попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН предоставить данные о пытках заключенных в саратовской тюремной больнице. На решение депутатов мог повлиять запрос дагестанского общества, но информационного воздействия со стороны на них не было, указали дагестанский блогер Расул Асад и главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Сенаторам и депутатам Госдумы следует воспользоваться правом провести парламентское расследование сообщений о пытках заключенных, в том числе уроженцев Кавказа, в саратовской тюремной больнице, указали представители сообщества юристов Дагестана. Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница (ОТБ-1) известна с 2000-х годов как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству, говорится в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

После публикации проектом Gulagu.net видеозаписей пыток в саратовской тюремной больнице по распоряжению президента Владимира Путина уволен директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, по подозрению в организации групповых насильственных действий сексуального характера арестован бывший начальник учреждения, в исправительных учреждениях региона работает комиссия центрального аппарата ФСИН, однако жалобы от заключенных саратовской тюремной больницы и других исправительных учреждений Саратовской области продолжают поступать, говорится в статье "Все как было, только без швабры" корреспондента "Новой газеты" Надежды Андреевой, опубликованной 3 декабря. Система отреагировала на скандал привычным образом: пострадавших убеждают не писать заявлений, в противном случае отправляют в штрафной изолятор, отмечается в публикации.

Активисты, попавшие на видео, переведены в следственный изолятор, им предъявлены обвинения в избиениях и изнасилованиях, но в больнице остались их помощники, ранее находившиеся на вторых ролях, сообщила журналисту саратовский адвокат Снежана Мунтян. "Они по-прежнему числятся на должностях санитаров и завхозов. Теперь эти люди получили власть и пытаются наладить конвейер по вымогательству денег у пенсионеров и инвалидов. Осужденные рассказывают, что деньги списывают через магазин. То есть происходит практически то же самое, что и раньше, только швабры теперь, к счастью, нет (для пыток осужденных применяли швабры, — прим. "Кавказского узла")", — сказала адвокат.

Она отметила, что подобное происходит и в других колониях региона, однако система не готова признать масштаб явления. "Тех, кто пытается обратиться в Следственный комитет, убеждают этого не делать: мол, может, и не надо писать ни о чем, как бы хуже не стало. Есть стойкие ребята — их мало, но они есть, — которые все-таки подают заявление. Но их потом под надуманными предлогами отправляют в ШИЗО", — рассказала Мунтян.

Адвокат привела пример своего клиента Никиты Песчаного, отбывающего с 2012 года наказание за серию краж в особо крупном размере, совершенных организованной группой в Ставропольском крае. По ее словам, он написал заявление об изнасиловании в 2020 году в исправительной колонии Саратовской области. "Следственный комитет возбудил уголовное дело, на этой неделе Песчаного признали потерпевшим. Однако сразу после моего последнего посещения его закрыли в штрафной изолятор", — рассказала Мунтян. "Какой-либо положительной динамики не наблюдаю", — прокомментировала она ситуацию в колониях области.

Заключенные продолжают жаловаться и на вымогательство денег, хотя и в менее жестоких формах, рассказали адвокаты. Саратовский адвокат Аза Алиева со слов доверителей утверждает, что в тюремной больнице "" продолжают отбирать деньги у пенсионеров и инвалидов — действует схема, отработанная еще до скандала с видеороликами.

Сейчас ФСИН пытается представить происходившее в саратовской тюремной больнице как отдельно взятые нарушения, о которых никто не знал до публикации видео, что не соответствует действительности, сказала адвокат. "Это система, которую построил не один человек. Это был налаженный механизм. Пытали по-разному в зависимости от цели давления. Инвалида достаточно было просто избить, чтобы получить деньги. Более авторитетную жертву насиловали, чтобы затем манипулировать человеком", — рассказала Алиева.

В 2013 году об издевательствах в саратовской тюремной больнице заявил освободившийся Эрик Арзоев* (имя осужденного изменено по этическим соображениям). Впоследствии Арзоев снова оказался в местах лишения свободы в Саратовской области, где играл роль посредника между осужденными и администрацией, рассказала адвокат. "В апреле 2020 года в колонии сменился начальник. Мирзоев ему не понравился [...] Когда он увидел, что привезен в [саратовскую тюремную больницу, то совершил членовредительство]", — рассказала Алиева. По словам адвоката, после того как она обратилась в Следком и прокуратуру, Арзоева "вынудили сказать, что адвокат действовала по собственной инициативе, а у него жалоб нет".

Ранее Камран — брат Эрика Арзоева*, заключенного уроженца Азербайджана, рассказал "Кавказскому узлу", что был шокирован увиденным в публикациях Gulagu.net. "Моего брата пытали в течение нескольких дней. Это было в апреле прошлого года (2020). Сначала увезли в колонию в Саратовской области. А 10 апреля его уже отвезли в [тюремную больницу]. Его избивали группой, кидали под холодный душ, заламывали руки и ноги, вытворяли ужасные вещи, чтобы лишить собственного достоинства. Пытали до того момента, пока он себе живот не вскрыл. Потом мне сообщили, что брат в [тюремной больнице]", — сказал он. Заключенного направили в тюремную больницу, хотя у него не было никаких проблем со здоровьем, рассказал Камран. "Брат боролся против пыток и издевательств в колониях, он не терпел унижений заключенных, и ему удавалось налаживать порядок, в некоторых местах ему удавалось ломать систему. И из-за этого его отправили туда, чтобы наказать", — сказал он.

После этого Арзоева вывезли в Мордовию, перевели на более строгий режим, а затем направили во Владимирский централ. "Сейчас я не могу к нему попасть, меня не допускают без каких-либо оснований", — рассказала Алиева.

От жалоб также вынудили отказаться пострадавшего в саратовской тюремной больнице осужденного Александра Суханова, который попал в колонию за грабеж, а затем, находясь в СИЗО Ростова-на-Дону, до смерти забил сокамерника. "В марте 2020 года Суханова перевезли из [колонии в саратовскую тюремную больницу], привязали к металлической кровати без матраца и оставили в таком положении на несколько дней", — рассказала Алиева. Затем его перевели в исправительную колонию, где "действовала такая же группа активистов". Его обмотали мокрыми полотенцами и поливали водой. Он захлебывался, терял сознание. Ему подсунули на подпись бумаги. Суханов был вынужден отказаться от жалоб и оговорить себя — якобы он пытался дезорганизовать работу [саратовской тюремной больницы]", — рассказала адвокат.

По словам Алиевой, недавно с ней связались родственники жителя Астраханской области Адельбека Ахмедова, отбывавшего наказание сначала за хулиганство и причинение тяжких телесных повреждений, в затем осужденного на 18,5 года строгого режима за убийство двух женщин и кражу. По сведениям родственников, Ахмедов был свидетелем гибели Ильяса Дадахаева, рассказала она.

В 2016 году в тюремной больнице Саратовской области скончался уроженец Чечни Ильяс Дадахаев. Родственники узнали об этом случайно. На его теле тоже были синяки и гематомы, сообщила 21 марта 2019 года "Чечня сегодня". Дадахаев был осужден за серию разбойных нападений в Перелюбском районе Саратовской области, участие в деятельности бандформирований в Чечне. Он подделал документы о собственной смерти и под чужим именем скрывался в Казахстане, в 2009 году был опознан в одном из казахстанских исправительных учреждений, куда попал за торговлю наркотиками, и выдан России. Отбывал срок в тюрьме строгого режима в Балашове, а потом попал в саратовскую тюремную больницу.

"Говорят, что Адельбек Ахмедов видел избиение. После этого Адельбека перевели в психиатрическое отделение (он страдал эпилепсией) [...] Свидетели видели, как его волокли в "пыточное" [отделение больницы]", — сказала Алиева.

Перед приездом правозащитников заключенным запретили жаловаться

После огласки пыток в саратовской тюремной больнице в ноябре в саратовских колониях три недели работала комиссия из центрального аппарата ФСИН, были арестованы бывший начальник и начальник отдела безопасности больницы, в региональном управлении уволены 18 сотрудников, включая начальника ведомства, а также три сотрудника областной прокуратуры, надзиравших за соблюдением законов в исправительных учреждениях, сообщает издание.

"Я очень благодарна Осечкину (основателю Gulagu.net) и Савельеву (программисту, который передал правозащитникам видеоархив с пытками заключенных). Сколько лет мы бьемся со стеной, на все мои жалобы приходили отписки. Впервые мы видим реакцию. Хотелось бы надеяться на справедливость, но сомнения присутствуют", — сказала Алиева.

Она рассказала, что перед приездом комиссии заключенных в колониях предупреждали, что никаких жалоб быть не должно. Служба исполнения наказаний сообщала, что проверочные мероприятия "встречают активное противодействие со стороны части осужденных", так как по распоряжению комиссии в колониях проводили обыски и изымали запрещенные предметы. ФСИН отмечает, что "наиболее тяжелая" обстановка сложилась в красноармейской ИК-7 (многие заключенные из этой колонии особого режима проходили через "перевоспитание" в [саратовской тюремной больнице] и заявили о пытках) [...] По сообщению ФСИН, осужденные устроили бунт — ночью выгнали из жилых помещений тех, кто придерживается правил внутреннего распорядка, "на холоде оказалось около 200 человек", говорится в публикации.

Адвокат Аза Алиева утверждает, что осужденные по собственной инициативе "вышли, чтобы показать, что больше не дадут себя унижать", "люди ожидали, что приехавшая из Москвы комиссия их услышит и поможет". В результате все, кто вышел в ту ночь, попали в изолятор за незначительные нарушения, сказала адвокат.

После проверки правозащитники сообщили, что расследуется 12 уголовных дел по фактам издевательств над заключенными. "Сейчас эта практика прекращена, но прекращена ли раз и навсегда или на время проверки, мы сказать не можем", — сказал член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин, посетивший исправительные учреждения Саратовской области. По словам Бабушкина, представители надзорного ведомства отказались от встречи с членами совета.

Местные адвокаты на встрече с проверяющими из СПЧ рассказали, что сотрудники саратовских колоний стараются осложнить работу защитников. Чтобы попасть на встречу с доверителем, адвокаты вынуждены ждать по полдня и больше, так что на общение с клиентом остается 15 минут, нельзя проносить с собой телефоны, позволяющие зафиксировать следы избиений.

Председатель саратовской ОНК Денис Соболев призвал адвокатов, рассказывающих об издевательствах над заключенными, "не передергивать". Саратовский уполномоченный по правам человека Надежда Сухова рассказала, что у нее в аппарате теперь есть специальный сотрудник, принимающий жалобы из мест лишения свободы, в день ему поступает семь-восемь обращений. Омбудсмен попросила "не сгущать краски" в Саратовской области, ведь в других регионах тоже пытают.

Напомним, в правозащитный проект Gulagu.net не поступало обращений от властей Чечни, Азербайджана и Грузии в связи с опубликованными видеозаписями, рассказал 21 ноября "Кавказскому узлу" руководитель проекта Владимир Осечкин.