Заключенные. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

28 ноября 2021, 11:42

Дагестанские юристы призвали депутатов расследовать пытки в саратовской тюремной больнице

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сенаторам и депутатам Госдумы следует воспользоваться правом провести парламентское расследование сообщений о пытках заключенных, в том числе уроженцев Кавказа, в саратовской тюремной больнице, указали представители сообщества юристов Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября депутаты Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев и Сайгидпаша Умаханов попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН предоставить данные о пытках заключенных в саратовской тюремной больнице. На решение депутатов мог повлиять запрос дагестанского общества, но информационного воздействия со стороны на них не было, указали дагестанский блогер Расул Асад и главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Видеодоказательства насилия и пыток над уроженцами Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице опубликовал 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Бывший заключенный, уроженец Дагестана и брат заключенного, уроженца Азербайджана, рассказали, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница (ОТБ-1) известна с 2000-х годов как место «перевоспитания» для тех, кто доставляет неприятности начальству, говорится в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

Петицию от имени юридического сообщества Дагестана, озаглавленную "Проведение парламентского расследования пыток заключенных в Саратовской области", разместил вечером 27 ноября на сайте Change.org пользователь с ником Зияутдин Увайсов. Она адресована членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.

"Обращаемся к вам в связи со ставшей общеизвестной шокирующей информацией о массовых  пытках  и изнасилованиях заключенных, практикующихся в  исправительных учреждениях нашей страны, в частности в ФКУ ОТБ №1 УФСИН России по Саратовской области. Мы, участники юридического сообщества Дагестана - одного из регионов Российской Федерации, адвокаты, юристы, общественные деятели и просто граждане, отмечаем, что данные факты должны быть предметом обсуждения в том числе и в парламенте, представляющем волю и интересы своего народа", - говорится в тексте петиции.

Авторы петиции сослались на закон "О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации". "Считаем, что расследование данного действия должно быть предметом парламентского внимания и реагирования вне зависимости от проводимых следственных действий со стороны правоохранительных органов. [...] Просим [...] возбудить и провести парламентское расследование, в целях установления виновных не только на уровне исполнителей из числа заключенных, находящихся в Саратовской ОТБ №1, но и лиц, курировавших и покрывавших эти действия", - сказано в обращении.

В Саратовской области по фактам пыток в тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел: об изнасилованиях, домогательствах, превышении должностных полномочий, "ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения", заявил 16 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов. Всего, по его словам, за девять месяцев 2021 года в колониях и СИЗО выявлено 103 тысячи нарушений закона.

К 11.40 мск 28 ноября петиция набрала 85 подписей. Два подписанта объяснили в комментариях свою солидарность с авторами обращения. "Потому что это очень важно для укрепления России", - написал Amin Abdullaev. "Мне не безразлично", - высказался пользователь с ником кцук цук.

Напомним, в правозащитный проект Gulagu.net не поступало обращений от властей Чечни, Азербайджана и Грузии в связи с опубликованными видеозаписями, рассказал 21 ноября "Кавказскому узлу" руководитель проекта Владимир Осечкин.

Законодательство не предусматривает контроля депутатов над расследованием уголовных дел, но их обращения могут привлечь внимание к проблеме, прокомментировали в тот же день юристы и правозащитники реакцию дагестанских депутатов на информацию о пытках в саратовской тюремной больнице.

Примечание:

"Шокирующее видео противоречит отчету об отсутствии пыток в саратовской тюремной больнице", "Мать Равиля Расулова потребовала возбудить дело после смерти сына в СИЗО", "Александр Мухортов добился перевода из колонии в Саратовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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