Реакция депутатов из Дагестана на пытки в саратовской тюрьме стала результатом запроса общества

21 ноября 2021, 21:45

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Законодательство не предусматривает контроля депутатов за расследованием уголовных дел, однако их обращения могут привлечь внимание к проблеме, прокомментировали юристы и правозащитники реакцию Абдулхакима Гаджиева и Сайгидпаши Умаханова на информацию о пытках в саратовской тюремной больнице. На решение депутатов мог повлиять запрос дагестанского общества, но информационного воздействия со стороны на них не было, считают блогер и журналист.

Как писал "Кавказский узел", видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице опубликовал 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Бывший заключенный, уроженец Дагестана и брат заключенного, уроженца Азербайджана, рассказали, что в саратовскую тюремную больницу осужденные попадали не из-за проблем со здоровьем, а в качестве наказания за проступки и непослушание. В медучреждении была налажена целая пыточная система с этапированием осужденных, попавших в немилость, их встречей и последующим графиком пыток, а после публикации видеодоказательств появились новые обращения и жалобы от заключенных по факту пыток, заявила адвокат. 18 ноября депутаты Госдумы от Дагестана отреагировали на пытки кавказцев в саратовской колонии.

Сообщение о том, что депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев вместе с Умахановым попросили ряд ведомств направить в комитет Госудмы по о безопасности и противодействию коррупции информацию о пытках, обнародованных gulagu.net и о принятых мерах по ситуации, поступило 18 ноября на sms-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Власти и компетентные органы Чечни, Грузии и Азербайджана, уроженцы которых также подвергались пыткам и изнасилованиям в саратовских колониях не прокомментировали представленные в видеоролике кадры пыток.

В правозащитный проект Gulagu.net не поступало обращений от властей Чечни, Азербайджана и Грузии, в связи с представленными видеозаписями, рассказал руководитель проекта Владимир Осечкин.На видеохостинге YouTube видео было заблокировано, однако оно доступно на сайте проекта и на этот момент набрало более 100 тысяч просмотров, добавил он.

По его мнению, необходимо обратить внимание на цензуру медиагигантов, которая болезненно отражается на правозащитной деятельности, в особенности в странах, где у людей нет иных законных инструментов правовой защиты и воздействия на власть. "Об этом надо говорить. Но времени пока на это нет", - заключил Владимир Осечкин.

Ранее обращения депутатов Госдумы способствовали прекращению внепроцессуальных методов следствия и давления на обвиняемых/осужденных, рассказала Чеченская правозащитница, руководитель корреспондентского пункта по СКФО социально-правового телеканала "Право-ТВ" Асет Мальсагова.

"Я очень часто по этому поводу пишу в Госдуму, особенно в комитет по вопросам национальностей, с просьбой провести депутатскую проверку, мои жалобы обычно они пересылают в прокуратуру, куда я также пишу. Результат всегда положительный, по крайней мере осужденного больше не трогают. Были случаи групповых жалоб от осужденных, по которым я работаю по этой же схеме и результат тоже положительный", - сообщила она.

Юрист "Общественный вердикт"* Дмитрий Егошин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ранее в организации практиковалось обращение к депутатам, чтобы привлечь их внимание к проблемным историям. "Мы обращались по конкретным делам, однако получали формальные ответы о том, что "ваше обращение направлено в соответствующий орган, прокуратуру или следственный комитет для рассмотрения по существу. О результатах будете уведомлены". Либо давали советы, что "вам надо обратиться в суд для разрешения вашей ситуации". Я ни разу не видел реакции Следственного комитета или прокуратуры в виде возбуждения уголовного дела после обращения к депутатам и их запроса в эти органы. Так как фактической помощи не было, то и смысла в обращениях я не вижу", - прокомментировал Егошин.

По его словам, результативным оказалось лишь обращение к омбудсмену, когда этот пост занимал Владимир Лукин. "Один единственный раз был результат после обращения к Уполномоченному по правам человека РФ, когда им был Лукин. В отношении сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело, но расследование проводила полиция, что в общем-то, незаконно. После обращения Лукина дело из полиции изъяли и передали в СК", - рассказал Егошин.

Он добавил, что у депутатов Госдумы нет полномочий брать расследование уголовных дел на контроль. "По Уголовно-процессуальному кодексу контроль над следствием имеет прокуратура. Также контроль за нижестоящим органом Следственного комитета имеет вышестоящий руководитель или отдел процессуального контроля, которые отменяют решения следователей, дают указания", - заключил собеседник.

«В уголовном законодательстве пытки должны быть криминализованы»

Ожидания от обращения депутатов Госдумы от Дагестана в следственные и надзорные федеральные органы по делам о пытках и изнасилованиях выходцев с Северного Кавказа в саратовской колонии считает неоправданными руководитель отдела расследований "Комитета против пыток" Альберт Кузнецов.

"Точно также подать запрос в Генпрокуратуру могут и журналисты, и в таком же порядке надзорный орган будет отвечать, как и депутату. Вопрос регулируется по аналогии с рассмотрением обращений граждан. Если ведомство не может ответить на поставленные вопросы, оно пересылает в то ведомство, которое должно на этот вопрос иметь ответ. Либо, если вы обращаетесь в вышестоящее ведомство, они могут сначала отправить его на рассмотрение в нижестоящее, это обычная процедура и в этом нет ничего интересного. Мы также направляем подобные обращения, у них такой же статус, в течении 30 дней на подобные запросы должны быть получены ответы, как на адвокатский, журналистский запросы", - отметил он.

В российской практике обращения депутатов Госдумы по делам о пытках и насилии над осужденными/обвиняемыми происходит регулярно, подчеркнул Кузнецов. Он добавил, что вышестоящее ведомство может брать на "особый контроль" те или иные сообщения о преступлениях и обращения граждан. "Это означает, что нижестоящие ведомства, в чьи обязанности входит контроль и надзор за деятельностью органа, о своем надзоре и контроле докладывают вышестоящему. Обычно, по умолчанию, они этого не делают. Получается двойной контроль. Как правило, в этом случае сотрудники нижестоящего органа работают более качественно, поскольку их будут еще проверять и, объективно, – это хорошо, это двойная проверка. Мы говорим о том, что у нас происходят пытки, потому что следователи плохо работают, прокуратура – плохо надзирает. Когда берется особый контроль, неважно, делается это в СКР или прокуратуре – появляется еще один надзиратель, который при желании может наказать за плохой контроль или расследование и под угрозой наказания все нижестоящие сотрудники, проводящие надзор или расследование, как правило, работают более качественно, стараясь показать хороший результат", - указал юрист.

По его мнению, наиболее эффективным было бы изучение профильным комитетом Госдумы пробелов в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве и внесение законодательной инициативы с целью изменить сегодняшний подход к вопросу пыток в стране.

"Во-первых, пытки должны быть криминализованы, потому что у нас отсутствует статья, наказывающая за пытки. Пытки попадают под состав нескольких статей, обычно статью 286 УК о превышении должностных полномочий и, к сожалению, такой подход делает невозможным даже мониторинг пыток, поскольку состав 286 статьи дает очень широкое определение, туда попадает очень много разных деяний и вычленить оттуда пытки невозможно. Второй момент - на эту статью распространяются сроки давности для привлечения к ответственности. Если следователи в течении десяти лет плохо ведут дело, то виновные в пытках по истечении этого срока освобождаются от наказания автоматически. Такая практика совершенно неприемлема, мы регулярно сталкиваемся с плохой работой следователей, а также с тем, что обращаемся в Европейский суд по правам человека, который принимает решения медленно и все это приводит к тому, что пытки в результате нашей работы устанавливаются, а 10-летний срок истекает и, в итоге, виновные в совершении тяжких преступлений остаются на свободе", - рассказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что на преступления, связанные с пытками, не должен распространяться срок давности для привлечения к уголовной ответственности.

Существуют серьезные пробелы и в вопросах надзора за деятельностью системы ФСИН, отметил Кузнецов.

"Совершенно неправильно и некачественно осуществляется работа с видеорегистраторами и камерами наблюдения в местах принудительного содержания и в полиции. Данные с этих регистраторов и камер хранятся внутри того же самого ведомства, сотрудники которого совершают преступления. Формально регистраторы необходимы, чтобы бороться с пытками, изобличать преступников внутри системы, только сами эти видеозаписи у этих же потенциальных преступников и хранятся. ФСИН снимает и хранит внутри ФСИН. История с Gulagu.net была снята на служебные регистраторы, вопрос в том, кто их смотрел и почему об этом никто раньше не узнал? Формально у нас есть видеорегистраторы, а фактически, для борьбы с преступлениями они не используются", - подчеркнул он.

Требуется также ввести ответственность за незаконное вынесение процессуальных решений, добавил юрист КПП.

"При расследовании пыток следователи систематически выносят незаконные решения в виде отказа в возбуждении уголовного дела, либо прекращения, приостановления уголовных дел. Эти решения отменяются, но никакого наказания для следователя за то, как правило, не следует. Дисциплинарная практика не является обязательной, руководитель следователя или вышестоящий прокурор по своему усмотрению наказывает или не наказывает сотрудника, мы сталкиваемся с этим регулярно. Необходимо, чтобы если следователь выносит незаконное решение – его обязательно наказывали. Дисциплинарное наказание для следователей за незаконное решение должно быть неотвратимо", - заключил Альберт Кузнецов.

Дагестанские журналисты сочли добровольным решение депутатов включиться в резонансную тему

На решение депутатов Госдумы от Дагестана Абдулхакима Гаджиева и Сайгидпаши Умаханова могли повлиять запрос дагестанского общества, и политическая воля государства, которая не входит в противоречие с такой депутатской инициативой в этом вопросе, считает администратор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

"Всегда можно предположить, что кто-то [из депутатов] не захотел [поддержать], кому-то не предложили. По моей информации, депутат Султан Хамзаев был готов поддержать такую инициативу. Бывает так, что у депутата нет достаточной информации и потому он не проявляет инициативу первым, возможно, он курирует другие направления, потому. Думаю, что эти два депутата скооперировались быстрее, поскольку у них есть личные отношения, кроме того, мы, Telegram-канал "Спросите у Расула", издания "Новое дело" и "Черновик" поднимали этот вопрос перед депутатами, в связи с публикациями о пытках кавказцев. Вероятно, они увидели, что, с одной стороны, есть запрос людей, а, с другой стороны, и государство готово наказать этих людей и политика позволяет им делать такие запросы", - рассказал он.

На решение дагестанских депутатов информационного воздействия со стороны не было, подчеркнул главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"В блогосфере и соцсетях сообщалось, что среди подвергшихся к пыткам были выходцы с Северного Кавказа. Но, при этом, никто не апеллировал к властям с тем, чтобы на это обратили внимание. Такие случаи очень редки, когда депутаты реагируют на судьбы выходцев из их регионов. Случаи реагирования есть, особенно, когда кавказцы совершают какие-либо правонарушения – подключаются те или иные депутаты. А так, чтобы взять под защиту по собственной инициативе – это довольно редкое явление. Депутаты приняли такое решение по собственной инициативе", - сказал Фатуллаев.

По мнению журналиста, молчание остальных депутатов от региона не говорит об их нежелании акцентировать внимание на неудобной теме. "Вероятно, им и не предлагали. На ситуацию с пытками обратили внимание даже в Европе, глава государства Владимир Путин, следственные органы в лице (главы Следственного комитета России Александра) Бастрыкина обратили внимание. Думаю, такой необходимости не было, чтобы к обращению двух депутатов подключались иные. В любом случае, дело будет расследоваться", - отметил Фатуллаев.

"Раз на таком высоком уровне подключились официальные и правоохранительные институты, в том числе глава государства, полагаю, что такой необходимости нет, тем более проводить какие-то разделительные линии в этой цельной, единой проблеме. Это относится к заключенным безотносительно того, откуда они являются выходцами, все они граждане России, права которых были нарушены. Депутаты обозначились в этой истории, тем более, что им ничего для этого делать не нужно, не требуется "идти против течения", чего-то добиваться и это не вызывает дополнительных усилий», - заключил Милрад Фатуллаев.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.