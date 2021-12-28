Абубакар Янгулбаев отпущен из полиции в Пятигорске

28 декабря 2021, 17:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Юриста северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, ранее сообщавшего о похищении родственников в Чечне, освободили из полиции, так и не допустив к нему адвоката.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром у юриста Абубакара Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника. Самого Янгулбаева увезли в отдел полиции в Пятигорске, но адвоката к нему не пускают, сообщил "Комитет против пыток".

Обыск в квартире Абубакара Янгулбаева проводили сотрудники ЦПЭ, а после обыска его увезли в здание батальона ДПС ГИБДД на Кисловодском шоссе, 13, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов.

Корреспондента "Кавказского узла", приехавшего к зданию батальона ДПС, не впустили в здание, и на вопрос о том, здесь ли находится задержанный Абубакар Янгулбаев, отвечать отказались.

Позднее Янгулбаева освободили, но адвоката Сергея Тельнова, приехавшего по этому адресу, так и не впустили внутрь. Он назвал это неправомерным. "Они даже досмотр произвели, но так и не пустили... С ним (Абубакаром) были произведены все следственные действия, допрос, всё это без адвоката", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Тельнов.

Сам Абубакар Янгулбаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что всё "более-менее нормально", от остальных комментариев пока отказался. Магомед Аламов также воздержался от подробного комментария. "Мы очень рады, что его отпустили, остальное позже", - сказал коллега Янгулбаева, добавив, что недопуск адвоката к задержанному был "фактически незаконным".

Сотрудник пресс-службы МВД по Ставропольскому краю дважды по телефону обещал корреспонденту "Кавказского узла" выяснить ситуацию с задержанием Янгулбаева, но до момента освобождения юриста не смог прокомментировать ее.

Напомним, 25 декабря Абубакар Янгулбаев сообщил, что 37 его родственников похищены в Чечне и удерживаются в силовых структурах. На следующий день стало известно, что некоторые из них вернулись домой.

Помимо Янгулбаева, о похищении родственников в Чечне сообщали с 22 по 24 декабря критики властей Чечни Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном 26 декабря высказал версию, что к похищениям причастен "кто-то из тех, кого они (блогеры) оскорбили".