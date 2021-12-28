ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

28 декабря 2021, 17:01

Абубакар Янгулбаев отпущен из полиции в Пятигорске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Юриста северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, ранее сообщавшего о похищении родственников в Чечне, освободили из полиции, так и не допустив к нему адвоката.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром у юриста Абубакара Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника. Самого Янгулбаева увезли в отдел полиции в Пятигорске, но адвоката к нему не пускают, сообщил "Комитет против пыток".

Обыск в квартире Абубакара Янгулбаева проводили сотрудники ЦПЭ, а после обыска его увезли в здание батальона ДПС ГИБДД на Кисловодском шоссе, 13, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов.

Корреспондента "Кавказского узла", приехавшего к зданию батальона ДПС, не впустили в здание, и на вопрос о том, здесь ли находится задержанный Абубакар Янгулбаев, отвечать отказались.

Позднее Янгулбаева освободили, но адвоката Сергея Тельнова, приехавшего по этому адресу, так и не впустили внутрь. Он назвал это неправомерным. "Они даже досмотр произвели, но так и не пустили... С ним (Абубакаром) были произведены все следственные действия, допрос, всё это без адвоката", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Тельнов.

Сам Абубакар Янгулбаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что всё "более-менее нормально", от остальных комментариев пока отказался. Магомед Аламов также воздержался от подробного комментария. "Мы очень рады, что его отпустили, остальное позже", - сказал коллега Янгулбаева, добавив, что недопуск адвоката к задержанному был "фактически незаконным".

Сотрудник пресс-службы МВД по Ставропольскому краю дважды по телефону обещал корреспонденту "Кавказского узла" выяснить ситуацию с задержанием Янгулбаева, но до момента освобождения юриста не смог прокомментировать ее.

Напомним, 25 декабря Абубакар Янгулбаев сообщил, что 37 его родственников похищены в Чечне и удерживаются в силовых структурах. На следующий день стало известно, что некоторые из них вернулись домой.

Помимо Янгулбаева, о похищении родственников в Чечне сообщали с 22 по 24 декабря критики властей Чечни Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном 26 декабря высказал версию, что к похищениям причастен "кто-то из тех, кого они (блогеры) оскорбили".

Примечание:

"Снижение активности Мансура Садулаева не спасло его родных от похищения", "Ахмед Дудаев сводит счеты с критиками режима вопреки позиции Путина", "Тумсо сообщил о похищении родственниц жены в Астрахани".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 декабря 2021, 20:35

  • Театральный институт Щукина выделил десять бюджетных мест студентам из Дагестана

    При Театральном институте имени Бориса Щукина создается лезгинская студия, сообщил на встрече с премьер-министром Дагестана Абдулпатахом Амирхановым ректор вуза Евгений Князев. Национальные театры ощущают нехватку профессиональных актеров, поэтому такая инициатива востребована, считает директор Лезгинского театра Динара Эминова.

28 декабря 2021, 20:06

28 декабря 2021, 19:30

28 декабря 2021, 19:00

28 декабря 2021, 18:28

  • 5 Слова об Украине стали попыткой Кадырова угодить Путину

    Заявлением о необходимости присоединить Украину к России Рамзан Кадыров попытался заслужить одобрение президента, указали политологи Алексей Малашенко и Дмитрий Орешкин. Демонстративная готовность главы Чечни выступить в роли "пехотинца Путина" по украинскому вопросу санкционирована Кремлем, считает кавказовед Руслан Кутаев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи