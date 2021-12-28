Правозащитник Янгулбаев задержан в Пятигорске

28 декабря 2021, 14:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики в Пятигорске задержали юриста северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, ранее сообщившего о похищении родственников в Чечне. Адвокатов к Янгулбаеву не пускают, сообщили его коллеги.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев сообщил, что 37 его родственников похищены в Чечне и удерживаются в силовых структурах. На следующий день стало известно, что некоторые из родственников Янгулбаева вернулись домой.

Сегодня утром у Абубакара Янгулбаева прошел обыск и была изъята техника, сообщил "Комитет против пыток". "В настоящий момент Абубакар находится в отделении полиции в Пятигорске по адресу Кисловодское шоссе, 13. Адвоката к нему не допускают", - говорится в пресс-релизе, поступившем в 14.05 мск "Кавказскому узлу".

Коллеги Янгулбаева выразили опасение, что его могут вывезти в Чечню, где его жизни угрожает опасность. "Причину его задержания мы не знаем", - отмечается в сообщении.

Напомним, в течение последней недели поступила серия сообщений о похищениях в Чечне как родственников критиков руководства республики, так и родственников правозащитников. Так, 22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении родственников по отцовской и материнской линии, 24 декабря он уточнил, что шестеро из девяти человек отпущены, однако были похищены две родственницы его жены.

22 декабря блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, также сообщил о похищении родных. На следующий день стало известно, что большинство из них отпущены, кроме брата и сестры. В этот же день Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении по меньшей мере пяти родственников на Северном Кавказе сообщил проживающий в Турции критик властей Чечни Хасан Халитов. О похищении в Чечне четверых своих родственников заявил и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.

Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном 26 декабря прокомментировал информацию о похищении родственников проживающих за границей блогеров. Он высказал версию, что к похищениям причастен "кто-то из тех, кого они (блогеры) оскорбили". Информацию о массовых похищениях родственников распространяют блогеры, пытающиеся оговорить власти республики и поддерживающие терроризм, заявил глава Чечни.

Похищение родственников оппонентов властей Чечни произошло на фоне судов над "Мемориалами"*, когда основное внимание российских и зарубежных правозащитных организаций приковано к этим процессам и несколько отвлечено от Чечни, заявили опрошенные ранее "Кавказским узлом" правозащитники, назвав похищения родственников исторически чуждой Кавказу практикой.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.