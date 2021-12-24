Эмигрант Аслан Арцуев заявил о похищении своих родственников в Чечне

24 декабря 2021, 22:34

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Директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев вслед за другими критиками Кадырова заявил о похищении в Чечне четверых своих родственников. Арцуев заверил, что такое давление со стороны властей не заставит его изменить позицию.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, также заявил о похищении родных, а Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева. Сегодня о похищении по меньшей мере пяти родственников на Северном Кавказе сообщил проживающий в Турции блогер Хасан Халитов. 22 декабря были похищены и девять родственников Тумсо Абдурахманова, впоследствии шесть из них отпустили, однако сегодня стало известно о похищении родственниц его жены, сообщил Тумсо.

Директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, проживающий в Гамбурге, сообщил о похищении своих четверых родственников. По его словам, задержан его дядя Султан Арцуев, инвалид, у которого на попечении также находится ребенок-инвалид, два двоюродных брата Хизир Абдулмуслимов и Селим Аслаханов, а также троюродный брат Муса Арцуев, рассказал Арцуев в видео, опубликованном сегодня на его YouTube-канале. Арцуев отметил, что очень давно не общался с своими родными, некоторых из них он видел лишь в детстве, с остальными отношения прервались из соображений безопасности, а также из-за разных политических позиций. Он отметил, что его родные находятся в Грозном и взяты в заложники силовиками.

Арцуев связал похищение родных со своей активностью по делу об убийстве Хангошвили в Берлине. По его словам, после убийства правоохранительные органы находились в замешательстве, так как пытались его передать в обычную прокуратуру и расследовать как обычное убийство. "Мы требовали, чтобы дело передали в федеральную прокуратуру для того, чтобы его квалифицировали как политически мотивированное преступление. Мы организовали митинг перед прокуратурой в октябре 2019 года, я был организатором этого митинга, составлял документ, который мы подали в прокуратуру", – рассказал Арцуев.

Суд в Берлине 15 декабря приговорил к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Красикова. Суд в приговоре Вадиму Красикову, осужденному пожизненно за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, указал на роль российских властей, отметила вдова Хангошвили. "Спасибо немецкому суду – от чеченца. В Европе впервые осуждён к пожизненному лишению свободы русский, совершивший политически мотивированное убийство чеченского диссидента. (...) Спасибо всем, кто принял участие в установлении истины!" – написал в тот же день на своей странице в Facebook побывавший на оглашении приговора Арслан Арцуев.

По его словам, причиной массового похищения родственников, стали те комментарии, которые он давал по окончанию суда, в частности, благодарность немецкой полиции. "Ранее у меня похищались родственники, по одному, брали их под разным видом, пытаясь их не просто брать, а под каким-то предлогом. По его словам, родных ранее пытали, в том числе электрическим током, заявил Арцуев в видеоролике.

Он назвал похищенным "бывшими родственниками". "Я от них отказался, в том числе из-за разных политических взглядов, много лет не поддерживал уже с ними отношениями. Они могут забрать всех моих родственников, начиная от детей, заканчивая стариками. Я буду делать то, что я делаю – доносить правду и только лишь физическое устранение меня может как-то остановить", – резюмировал Арцуев.

Видео на канале Арцуева в YouTube, где насчитывается 31,8 тысяч подписчиков, набрало на 22.20 мск 2139 просмотров, 147 отметок "нравится" и 52 комментария.