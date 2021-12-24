24 декабря 2021, 22:34
Эмигрант Аслан Арцуев заявил о похищении своих родственников в Чечне
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев вслед за другими критиками Кадырова заявил о похищении в Чечне четверых своих родственников. Арцуев заверил, что такое давление со стороны властей не заставит его изменить позицию.
Как писал "Кавказский узел", 22 декабря блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, также заявил о похищении родных, а Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева. Сегодня о похищении по меньшей мере пяти родственников на Северном Кавказе сообщил проживающий в Турции блогер Хасан Халитов. 22 декабря были похищены и девять родственников Тумсо Абдурахманова, впоследствии шесть из них отпустили, однако сегодня стало известно о похищении родственниц его жены, сообщил Тумсо.
Директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, проживающий в Гамбурге, сообщил о похищении своих четверых родственников. По его словам, задержан его дядя Султан Арцуев, инвалид, у которого на попечении также находится ребенок-инвалид, два двоюродных брата Хизир Абдулмуслимов и Селим Аслаханов, а также троюродный брат Муса Арцуев, рассказал Арцуев в видео, опубликованном сегодня на его YouTube-канале. Арцуев отметил, что очень давно не общался с своими родными, некоторых из них он видел лишь в детстве, с остальными отношения прервались из соображений безопасности, а также из-за разных политических позиций. Он отметил, что его родные находятся в Грозном и взяты в заложники силовиками.
Арцуев связал похищение родных со своей активностью по делу об убийстве Хангошвили в Берлине. По его словам, после убийства правоохранительные органы находились в замешательстве, так как пытались его передать в обычную прокуратуру и расследовать как обычное убийство. "Мы требовали, чтобы дело передали в федеральную прокуратуру для того, чтобы его квалифицировали как политически мотивированное преступление. Мы организовали митинг перед прокуратурой в октябре 2019 года, я был организатором этого митинга, составлял документ, который мы подали в прокуратуру", – рассказал Арцуев.
Суд в Берлине 15 декабря приговорил к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Красикова. Суд в приговоре Вадиму Красикову, осужденному пожизненно за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, указал на роль российских властей, отметила вдова Хангошвили. "Спасибо немецкому суду – от чеченца. В Европе впервые осуждён к пожизненному лишению свободы русский, совершивший политически мотивированное убийство чеченского диссидента. (...) Спасибо всем, кто принял участие в установлении истины!" – написал в тот же день на своей странице в Facebook побывавший на оглашении приговора Арслан Арцуев.
По его словам, причиной массового похищения родственников, стали те комментарии, которые он давал по окончанию суда, в частности, благодарность немецкой полиции. "Ранее у меня похищались родственники, по одному, брали их под разным видом, пытаясь их не просто брать, а под каким-то предлогом. По его словам, родных ранее пытали, в том числе электрическим током, заявил Арцуев в видеоролике.
Он назвал похищенным "бывшими родственниками". "Я от них отказался, в том числе из-за разных политических взглядов, много лет не поддерживал уже с ними отношениями. Они могут забрать всех моих родственников, начиная от детей, заканчивая стариками. Я буду делать то, что я делаю – доносить правду и только лишь физическое устранение меня может как-то остановить", – резюмировал Арцуев.
Видео на канале Арцуева в YouTube, где насчитывается 31,8 тысяч подписчиков, набрало на 22.20 мск 2139 просмотров, 147 отметок "нравится" и 52 комментария.
Автор: "Кавказский узел"
"Аслан должен придерживаться своих позиций, так как эти похищения будут продолжаться", – поддержала его пользователь Елена Сергеевна. "Искренне выражаю сочувствие и моральную поддержку Аслану", – прокомментировал Faramu. "Проблема Чечни – бомба замедленного действия для России, потому что нарушение прав человека в этой Республике давно уже вышло на международный уровень", – написал пользователь Freeman anti-putinism.
В видео, опубликованном 22 декабря, Арцуев обратился к президенту России Владимиру Путину, секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, главе ФСБ Чечни Игорю Кочневу. Он отметил, что вероятно, власти пытают, унижают и оскорбляют похищенных, и, есть вероятность, что они "будут казнены". По словам Арцуева, обращение он записал по просьбе одного из родственников, который попросил его "обратиться к властям и сказать правду, что они (похищенные) не имеют никакого отношения к нему (Арцуеву) и никак не могут на него повлиять". "Если вы хотите решить вопросы – приезжайте решайте сюда, в Германию. Не мучайте зря невинных людей. Тем более они являются вашими сторонникам. Мои родственники, мои братья и сестры – это те, кто разделяют мои взгляды", – заключил Арцуев.
Эта запись к 22.20 мск набрала 4294 просмотра, 238 "лайков" и 110 комментариев.
Пользователи YouTube поддержали Арцуева. "Кадыров, ты....пытая невинных людей и держа их в заложниках, являешься террористом, а также, ты делаешь всё для того, чтобы когда нибудь и над твоими родными творили беспредел", – указал пользователь как найти. "Аслан, нельзя подать в суд на Россию. Точнее возбудить дело в Европе по факту похищения и захвата в заложники российскими спецслужбами?" – спросил Prosto Magomadov. "Аслан, знаю как тяжело вам, но есть во всем этом один позитив, это их бессилие, они как гиены, но все, что они делают, идёт к своему логическому концу", – отметил Кольбрюс Катаев.
Брат Тумсо Абдурахманова Мухаммад рассказал сегодня подробности похищения родных жены Тумсо. "Сегодня из города астрахань были похищены мать жены моего брата и ее (жены) сестра. Сестру вызвали полицейские в один из полицейских участков, а затем передали кадыровцам, приехавшим на машине (с чеченскими номерами). После была похищена и мать. Дома нашли лишь ее мобильный телефон и костыль. Эта женщина передвигается при помощи костыля, так как она преклонных лет и недавно перенесла тяжелую операцию – у нее очень плохое состояние здоровья", – заявил Мухаммад на своем YouTube-канале AbdurakhmanOFF, насчитывающем 5,02 тысячи подписчиков.
Запись набрала к 22.20 мск 15 914 просмотров, 1,1 тысячу отметок "нравится" и 168 комментариев.
"Женщину с костылём из другого города забрать... Нет слов.... Дай Бог пусть вернут их живыми и здоровыми. Что вообще происходит?? Что это такое?? Во все времена были оппозиционеры. Что же, теперь родственников хватать тех, кому они не нравятся? Насколько я помню, на Кавказе за своих женщин мужчины отвечали, а не наоборот. Сталинскими репрессиями пахнуло.... Держитесь братья Абдурахмановы, не во всем я с вами согласна, но что беспредел, то беспредел!! Желаю вам крепости духа", – написала Яна Соболева.
На "Кавказском узле" опубликованы биография Тумсо Абдурахманова и справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".
Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".