Родные Хангошвили сочли справедливым приговор суда Вадиму Красикову

15 декабря 2021, 18:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в приговоре Вадиму Красикову, осужденному пожизненно за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, указал на роль российских властей, отметила вдова Хангошвили. После оглашения приговора родные Хангошвили распространили заявление, в котором выразили опасения, что Красиков может быть депортирован в Россию.

Как писал "Кавказский узел", на заседании в октябре свидетель заявил, что обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили является сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым. Он пояснил, что ранее не опознал Красикова из страха. Убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили сопряжено с особыми отягчающими обстоятельствами, а такое преступление в Германии наказывается пожизненным заключением, пояснил представитель Немецкой коллегии адвокатов Дирк Ламмер. Суд в Берлине приговорил сегодня к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Красикова.

По данным журналистского расследования The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel, Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел". Эти издания указывали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Однако бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов ошибочными. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. Представители чеченской диаспоры считают, что обвиняемый в убийстве Хангошвили заслуживает пожизненного заключения, но опасаются, что его могут выдать России.

Вдова Зелимхана Хангошвили Манана выразила удовлетворение вердиктом Берлинского суда в отношении Вадима Красикова. "Конечно - как можно быть недовольной? Судья поставил все точки над i", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". "В приговоре был признан межгосударственный терроризм, признана роль российского государства", - добавила Хангошвили.

Адвокаты потерпевших Барбара Петерсен, Иоанна Кюне и Инга Шульц распространили сегодня расширенное заявление от имени семьи Хангошвили. "Этот судебный процесс часто был очень напряженным для нас как родственников. Но нас устраивает тщательное расследование и выяснение предыстории преступления. Свою лепту внесли многие свидетели, за что всем им большое спасибо. Расследование журналистов было очень ценным для процесса, и мы знаем об опасностях, которым подверглись журналисты и особенно их источники в России. Мы благодарим вас и за это", - говорится в заявлении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Родные Хангошвили выразили обеспокоенность, что осужденный может быть депортирован в Россию. "Мы рады, что Вадим Красиков был признан виновным в убийстве нашего отца, брата и мужа. Коллегия судей установил, что Зелимхан был убит на основании распоряжения от российских властей. Заказчики и, предположительно, несколько сообщников до сих пор на свободе. Мы опасаемся, что Вадим Красиков будет депортирован в Россию задолго до окончания срока наказания, где за свой поступок будет награжден орденами и медалями", - подчеркивается в документе.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По данным прокуратуры Германии, Красиков "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, под его командованием было около 60 бойцов. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Убийство Хангошвили было призвано запугать чеченцев, которые живут в Европе, указали родственники погибшего. "Зелимхана убили посреди дня в центре Берлина. Он уехал из Грузии в Германию, потому что боялся такой расправы. К сожалению, в Германии ему тоже было небезопасно. Этот акт был направлен не только против него, но и против всех других чеченцев, которые живут в изгнании, чтобы дать им понять, что они нигде не могут быть в безопасности: даже в одной из западных демократий, таких как Германия", - говорится в заявлении семьи Хангошвили, распространенном адвокатами.

Возможность экстрадиции Красикова исключить нельзя, отметила адвокат вдовы Хангошвили Мананы Инга Шульц. "В принципе, есть вероятность, что Красиков будет экстрадирован (возможно, при обмене на сотрудника немецких спецслужб). К сожалению, мы не можем сказать, действительно ли это произойдет. Но я думаю, очень важно высказывать этот страх", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Благодарность немецкому суду за справедливое решение высказал в комментарии в соцсети Facebook побывавший на оглашении приговора чеченский беженец Аслан Арцуев. "Спасибо немецкому суду – от чеченца. В Европе впервые осуждён к пожизненному лишению свободы русский, совершивший политически мотивированное убийство чеченского диссидента. (...) Спасибо всем, кто принял участие в установлении истины!" - написал он.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".