Чеченская диаспора обеспокоена перспективой выдачи России обвиняемого в убийстве Хангошвили

08 декабря 2021, 17:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили заслуживает пожизненного заключения, но чеченская диаспора опасается, что даже в случае такого приговора осужденного могут выдать России, указали беженец из Чечни Муса Ломаев и глава австрийского общества "Ичкерия" Хусейн Исханов.

Как сообщал "Кавказский узел", на заседании в октябре свидетель заявил, что обвиняемый в убийстве Зелимхана Хангошвили является сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым. Он пояснил, что ранее не опознал Красикова из страха. По данным журналистского расследования The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel, Вадим Красиков проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел". Эти издания указывали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Однако бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов ошибочными. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Один из двух задержанных обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. По данным прокуратуры Германии, он "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили – уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, под его командованием было около 60 бойцов. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Обвинение потребовало для Красикова пожизненного заключения, сообщило 7 декабря немецкое издание Die Zeit. Это не столь суровый приговор, если учесть разницу между российскими и немецкими тюрьмами, указал корреспонденту "Кавказского узла" проживающий в Финляндии чеченский беженец Муса Ломаев. "Радуют две вещи: что этого человека быстро вычислили и что в Германии все-таки есть правосудие. Если бы этот человек получил пожизненное наказание в России, то, учитывая условия содержания в российских тюрьмах, это было бы справедливо. Однако он получил этот срок в Германии, где будет себя достаточно хорошо чувствовать в тюрьме", - указал Ломаев.

Кроме того, Ломаев опасается последующей депортации убийцы Хангошвили в Россию. "К сожалению, уже были прецеденты, что пойманных сотрудников спецслужб осуждали. При том, что была куча доказательств, их потом обменивали. Самый громкий случай – убийство Зелимхана Яндарбиева, когда приговоренные к огромным срокам сотрудники ГРУ были впоследствии освобождены. Сложно сказать, чем торгует Российская Федерация при проведении переговоров по подобным случаем, но очевидно, что в защите таких людей у России есть заинтересованность. Можно сказать, что даже внешняя политика России по отношению к чеченцам агрессивна", - сказал Муса Ломаев.

Зелимхан Яндарбиев был последовательным сторонником независимости Чечни. Он участник Первой чеченской войны, исполнял обязанности президента Ичкерии в 1996-1997 годах, а с 1999 являлся дипломатическим представителем сепаратистов на Ближнем Востоке. В феврале 2004 года Яндарбиев погиб при взрыве его автомобиля в Катаре, говорится в биографической справке о Яндарбиеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Опасения в том, что Красикова выдадут России, есть у многих представителей чеченской диаспоры, которая насчитывает в Европе 300 тысяч человек, указал руководитель культурного объединения "Ичкерия" в Вене Хусейн Исханов.

"Вся диаспора надеется, что он не будет выдан в Россию. Основания опасаться есть. После убийства Зелимхана Яндарбиева в Катаре, когда Яндарбиев был к тому же личным гостем короля, тоже схватили двух исполнителей – представителей спецслужб РФ, и тоже дали им пожизненное. Однако уже через несколько лет их выдали в России при условии того, что досиживать они будут там. Но, конечно, они не сидели - их встретили красной дорожкой, и это показали по российскому телевидению", - напомнил Исханов. Он добавил, что "в случае убийства в Европе вряд ли выдадут осужденного сразу".

Исханов уверен, что Россия будет последовательно добиваться выдачи осужденного. "Российское посольство постоянно будет об этом просить: Соколов, он же Красиков, отказался говорить на процессе, никаких тайн не выдал, никого не сдал, поэтому лояльное отношение российских властей гарантировано. Чеченцы уже потеряли надежду на справедливость", - констатировал он.

Требование о пожизненном заключении основано на том, что убийство Хангошвили полностью доказано, отметил Исханов. "Как заявило гособвинение, убийца действовал по заказу правительства РФ, поэтому запрошен максимальный срок наказания. Впервые, во всяком случае, «чеченское» государственное убийство рассматривается на таком высоком уровне", - подчеркнул он.

Диаспора, по словам главы культурного объединения, с интересом следит за процессом. "Из-за жестких санитарных правил, ограничения числа зрителей даже если придешь к суду, не факт, что пустят. Многие делали это дистанционно, и я в их числе", - сказал он.

Хусейн Исханов с сожалением добавил, что убийство Хангошвили косвенно способствовало ухудшению имиджа чеченцев в Европе. "Простым обывателям в Германии очень сложно это объяснить: наемный убийца, который никогда не видел Хангошвили лично, просто по фотографии, за гонорар приехал из России и хладнокровно расправился с ним. Это не откладывается в сознании немцев, австрийцев, французов и воспринимается просто как криминальные разборки на фоне других инцидентов с участием отдельных представителей диаспоры", - отметил Исханов.

Ранее, на заседании 23 ноября, шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов дал на процессе по делу об убийстве Хангошвили свидетельские показания. Он рассказал, как проводилось журналистское расследование и как была установлена личность Красикова, передала в день заседания Deutsche Welle.

На "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.