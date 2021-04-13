13 апреля 2021, 18:58

Адвокат выяснил местонахождение Магомеда Гадаева

Магомед Гадаев, депортированный из Франции и переданный чеченским силовикам в Новом Уренгое, содержится в отделе полиции Урус-Мартана, но адвоката к нему пока не пустили, сообщила "Кавказскому узлу" представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина. 

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать подзащитного, сообщил правозащитник Олег Орлов. Он не исключил, что дело о схроне с оружием могло быть сфабриковано в Чечне. Руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин предположил, что данные о "противоправной деятельности Гадаева на территории РФ, за которую он мог бы быть привлечен к ответственности", были сфабрикованы лишь в ночь на 11 апреля и стали основанием для задержания Гадаева. Днем 12 апреля местонахождение Гадаева оставалось неизвестным.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева обратились к нему с просьбой "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и добровольно вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Адвокат получил подтверждение, что Магомед Гадаев находится в отделе полиции Урус-Мартана, но защитника к нему пока не допустили. Об этом "Кавказскому узлу сообщила заместитель главы представительства Human Rights Watch в России Татьяна Локшина.

«По информации, полученной от его родственников, сегодня утром Гадаева местные силовики привели в дом его родителей в Закан-юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Силовики заверили его мать, что хотя он задержан, но никакого вреда ему не причинят, затем его увели. Родственникам силовики предложили обращаться по его поводу в полицию Урус-Мартана», - сообщила она.

По данным Локшиной, адвокат Семен Цветков, находясь в Грозном, в течение всего для выяснял, где находится Гадаев, но получал от представителей различных силовых структур ответ, что у них нет никакой информации о деле Гадаева.

Случай Гадаева подтверждает, что при депортированные из других стран в Россию чеченские беженцы не имеют никакой возможности безопасно жить в других регионах страны, если у властей Чечни к ним есть какие бы то ни было претензии, отметила представитель Human Rights Watch.

"То, что Франция депортировала Гадаева в Россию, - это грубейшее нарушение международного права. В связи с категорическим запретом на пытки выдача человека в страну, где он может быть подвергнут пыткам, международным правом запрещена. Такая выдача - прямое нарушение и решения французского суда по беженцам от марта этого года. В судебном решении указывалось, что возвращение Гадаева в Россию невозможно в связи с тем, что там он окажется в опасности",  - подчеркнула правозащитница.

Власти не должны были предпринимать никаких шагов в отношении Гадаева, пока его апелляция на отказ в предоставлении статуса беженца находится в процессе рассмотрения. Слушания по этой апелляции назначены на 28 апреля, но Гадаев никак не может в них поучаствовать, пояснила Локшина.

«Конечно и силовики в Новом Уренгое очевидно способствовали тому, чтобы Гадаева забрали в Чечню. Они не предоставляли правдивую информацию его адвокату. Эта спецоперация доставки Гадаева через аэропорт Шереметьево, через Новый Уренгой в Чечню — чудовищный пример российской неправовой реальности», - резюмировала Локшина.

В понедельник, 12 апреля, в доме матери Магомеда Гадаева был проведен обыск. По итогам этого обыска силовики заявили, что обнаружили автомат. Бывшая жена Гадаева предположила, что силовики хотят связать его с этим оружием, отметив, что Гадаев не жил в этом доме в Закан-Юрте 11 лет и не мог, находясь во Франции, прятать там оружие, сообщало издание "Кавказ.Реалии".

Информацию об обысках в доме Гадаева 12 апреля "Кавказскому узлу" подтвердили администраторы Telegram-канала 1ADAT. При этом они не располагают подтверждением информации, что Гадаеву действительно дали встретиться с матерью. «Ничего, что подтвердило бы (факт встречи Гадаева с матерью) у нас нет. Встреча с матерью, родственниками, - такое не практикуется в Чечне, это очень сомнительно», - заявили в 1ADAT.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.

Примечание:

"Адвокат связал отказ родственников Арцуева от помощи с опасением депортации", "Представители чеченской диаспоры обвинили власти Франции в незаконной депортации Гадаева", "Чеченский активист объяснил подоплеку депортации Гадаева из Франции".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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