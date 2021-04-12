Магомед Гадаев. Скриншот "Кавказ. Реалии"* https://www.kavkazr.com/a/31197680.html

12 апреля 2021, 15:00

Местонахождение Гадаева остается неизвестным после задержания в Новом Уренгое

Адвокату и правозащитникам неизвестно, где находится Магомед Гадаев, переданный сутки назад чеченским силовикам в Новом Уренгое, сообщил сегодня член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", вчера полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать подзащитного, сообщил правозащитник Олег Орлов. Он не исключил, что дело о схроне с оружием могло быть сфабриковано в Чечне. Руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин ранее также предположил, что данные о "противоправной деятельности Гадаева на территории РФ, за которую он мог бы быть привлечен к ответственности" были сфабрикованы лишь в ночь на 11 апреля и стали основанием для задержания Гадаева.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева обратились к нему с просьбой "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и добровольно вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Ни адвокату, ни правозащитникам неизвестно, где сейчас Магомед Гадаев, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" член совета правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. "Это всё не очень просто. И это тревожный факт. Мы не знаем, что сейчас происходит с Гадаевым, где он находится", - сказал он, добавив, что у адвоката Семена Цветкова пока нет возможности выехать в Чечню.

Задержание Гадаева в Новом Уренгое было больше похоже на похищение, отметил правозащитник. "Гадаева вывели из дома. Цветков спросил: "Куда вы его везёте? Я хочу сопровождать его как защитник". Его оттолкнули, и, очевидно, чеченский силовик сказал: "Мы его забираем, а вы в горотделе полиции может запросить документы, на основании которых мы это делаем". При этом адвокату никто не представился, не показали никаких документов, поэтому всё это похоже на похищение", - сказал Олег Орлов.

Замглавы МВД по Чечне отреагировал на обращение уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, отметил он.

11 апреля Олег Орлов сообщил, что Татьяна Москалькова уведомила МВД по Чечне о том, что история Гадаева находится на контроле в аппарате омбудсмена.

"Госпожа Москалькова по нашей просьбе уже звонила замминистра внутренних дел Чеченской Республики и объяснила ему, что дело Гадаева находится под её контролем. Она предупредила, что приедет адвокат. В свою очередь замминистра заверил, что препятствий не будет адвокату. Он передал контакты начальника отдела дознания, в чьем ведении сейчас находится дело Гадаева. Не сам Гадаев, а то дело, из-за которого задержали его", - рассказал Орлов.

По его данным, адвокату в отделе полиции Нового Уренгоя сообщили, что в Чечне возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Но как с этим связан Магомед Гадаев, непонятно, подчеркнул правозащитник.

"В Чечне будто бы обнаружен какой-то схрон с оружием. Где и что - неизвестно. Но каким-то образом Гадаева приплели. Точно не известен и статус Гадаева в этом деле – он подозреваемый или свидетель. Но Гадаев 11 лет не был в Чечне. Все сроки давности прошли. К тому же в России к нему не было претензий, из России он выехал без препятствий. Во Францию запроса от правоохранительных органов России не было, и его не экстрадировали оттуда", - сказал Орлов.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел в полицию отмечаться. Поводом для депортации Магомеда Гадаева стал его незначительный конфликт с полицейским, случившийся на фоне особого внимания властей Франции к чеченской диаспоре, рассказал 11 апреля "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

Сотрудник ОМВД Нового Уренгоя сегодня отказался от комментария корреспонденту "Кавказского узла", предложив направить официальный запрос.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Правозащитники предупредили о рисках фальсификации уголовного дела против Гадаева", "Чечня заслужила особого упоминания в докладе Госдепа о правах человека в России", "Пограничники отказались отпустить Магомеда Гадаева".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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