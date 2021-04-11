Чеченский активист объяснил подоплеку депортации Гадаева из Франции

11 апреля 2021, 15:49

Поводом для депортации Магомеда Гадаева из Франции стал незначительный инцидент на фоне особого внимания властей страны к чеченской диаспоре, рассказал сотрудник "Ассамблеи чеченцев Европы". Правозащитная организация Amnesty International 10 апреля потребовала от президента Франции отменить депортацию Гадаева.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату не позволили сопровождать подзащитного, сообщил правозащитник Олег Орлов. Он не исключил, что дело о схроне с оружием могло быть сфабриковано. Правозащитник Игорь Каляпин ранее также предположил, что данные о "противоправной деятельности Гадаева на территории РФ, за которую он мог бы быть привлечен к ответственности" были сфабрикованы лишь в ночь на 11 апреля и стали основанием для задержания Гадаева.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. Сотрудники полиции забрали Гадаева из квартиры родственника в Новом Уренгое, а его адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать задержанного, сообщили правозащитники Олег Орлов и Игорь Каляпин.

Магомед Гадаев представляет общественное движение и ранее имел лишь незначительные административные взыскания в Европе, что стало поводом для внимания к нему со стороны властей Франции, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» руководитель пресс-службы "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

"Магомед Гадаев не был участником никаких запрещенных организаций. Здесь спецслужбы в последнее время работают по такой системе, если ты был на связи с кем-то, случайно, а тот был замечен в каких-то незаконных делах, то ты попадаешь в "белые списки", некие доносы. Вот такие доносы и целая сеть "белых заметок" у них сформировалась, на основе которой они могут [...] депортировать. На основе "белых заметок", если их много, власти пытаются обосновывать «подозрения в экстремизме» используя формулировки, что человек «может быть», «наверное», «скорее всего» опасен. Были у Гадаева незначительные нарушения административного права: возвращаясь из Бельгии, он поругался с полицейским, и его за это обязали отмечаться, что он и делал в полиции. Затем, так получилось, что он нарушил этот режим, они начали его сажать, на депорт посадили", - рассказал Албаков.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, на родине проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел в полицию отмечаться.

В последние два года Гадаев постоянно был под пристальным вниманием французской полиции, поэтому маловероятна его причастность к запрещенной деятельности, указал Шамиль Албаков. "Он много времени провел в их руках, потому он даже не может быть вовлечен во что-то. На протяжении последних двух лет он либо у них, либо они его держат в депортационном центре", - пояснил он.

По мнению сотрудника "Ассамблеи чеченцев Европы", французским силовикам "просто нужны цифры депортированных". "Как только случился теракт, МВД объявило, что они депортируют 300 человек, и им сейчас это надо, иначе перед своими избирателями они плохо выглядят как потакающие волне терроризма", - сказал Албаков.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. Гадаева задерживали в октябре 2020 года, когда после убийства учителя Сэмюэля Пати французские правоохранители стали проявлять особое внимание к чеченской диаспоре. Тогда было принято первое решение о его высылке, но его приостановили, так как заключенный заболел коронавирусом, указало "Кавказ. Реалии"*.

"Магомед попался под это в виду своей административной ситуации, он не получил [...] гражданства, и они написали на него максимально, что могли написать. Три юридические инстанции выступили против депортации, все правозащитные организации, которые писали в его защиту, мы писали, конечно же, и несмотря на это все, министр внутренних дел личным распоряжением решил его депортировать", - рассказал Албаков.

По его словам, депортация Гадаева вызвала "серьезный резонанс" во Франции, и активисты и правозащитники надеются, что на ситуацию с действиями французского МВД власти обратят внимание. "Депортировали Лези Арцуева, по нашей информации, он в Чечне, его пытают. Ильяса Садуева депортировали из Страсбурга, пропал без вести. А в ноябре 2020 года депортировали молодого человека, прямо из тюрьмы его депортировали, и теперь он подвергается пыткам. Власти Франции пока игнорируют все наши призывы, просьбы, обращения, сейчас насчет Гадаева очень сильная волна протеста поднялась. Надеемся, что посредством этого нам удастся достучаться, но пока курс правительства идет на то, чтобы депортировать максимальное число беженцев, отчитаться", - заключил активист.

Amnesty International призвала вернуть Гадаева во Францию

Международная правозащитная организация Amnesty International 10 апреля опубликовала адресованное президенту Франции Эммануэлю Макрову обращение с требованием вернуть в страну Магомеда Гадаева, указав, что в России его жизни угрожает опасность.

"Магомед Гадаев, чеченец, беженец. Этот статус был признан Национальным судом по делам беженцев 10 марта 2021 года. Ранее административный суд дважды отменял постановления о депортации его в Россию. Отправив Магомеда Гадаева обратно в Россию, Франция нарушила свои международные обязательства и проигнорировала решения собственного правосудия. Из-за преследований, которым он подвергался в прошлом, и его роли свидетеля в судебных процессах по делам о пытках, совершенных чеченскими властями, Магомеду Гадаеву угрожает опасность снова подвергнуться пыткам и, возможно, даже быть убитым", - говорится в обнародованном обращении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Также Amnesty International призвала пользователей Twitter и Instagram обратиться к президенту Франции с требованием вернуть в страну Магомеда Гадаева. "Это решение необходимо для спасения жизни этого человека и устранения совершенного противоправного действия", - говорится в тексте обращения, где также призывается «предпринять все необходимые шаги, чтобы гарантировать, что в дальнейшем подобная депортация из Франции будет невозможна».

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.