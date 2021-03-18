Садуеву в Чечне грозит опасность остаться без юридической защиты

18 марта 2021, 17:46

Чеченские силовики обещаниями, что "все будет хорошо", пытаются убедить родственников депортированного из Франции Ильяса Садуева отказаться от адвоката по соглашению, чтобы лишить его реальной защиты в суде, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний Ильяс Садуев был депортирован из Франции в Россию, несмотря на сообщения правозащитников о грозящей ему на родине опасности. Власти обеих стран не уведомили родных о депортации и местонахождении Садуева, однако родственникам удалось выяснить, что тот передан чеченским силовикам.

По сведениям родных Садуева, он еще до отъезда во Францию подвергся в Чечне пыткам, когда его принуждали дать признательные показания по уголовному делу.

Отец Садуева был у силовиков, которые пообещали, что "все будет хорошо", рассказала одна из родственниц Садуева, отказавшись от какие-либо еще комментариев и не ответив, есть ли у него адвокат по соглашению.

Родственники задержанных в Чечне зачастую пытаются договориться с силовиками и отказываются нанимать своего адвоката, что фактически лишает подозреваемых юридической защиты, рассказала глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "[Адвокат] нужен там, где работают законы. А это не про Чечню. Судьба Садуева зависит от воли руководства Чечни, и родственники пытаются с ними договориться, как-то выкупить его у властей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

По ее словам, адвокаты по назначению в Чечне в основном ограничены в своих действиях. "Не всегда они прямо сотрудничают с властями. Иногда бывает так, что такие адвокаты вникают в суть дела и действительно защищают своего клиента. Но в чеченских реалиях адвокаты по назначению ограничены в действиях - так сказать, работают по заказу сверху. К сожалению, часто так бывает", - пояснила Ганнушкина.

В качестве примера она привела дело блогера Малики Джикаевой, у которой долгое время не было адвоката по соглашению. "У нее был местный адвокат по назначению, который пытался договориться с властями по ее делу. В итоге ее осудили. Много таких случаев. Практически каждый, кто к нам обращается из Чечни, сталкивается с этой проблемой, когда его уговаривают не подписывать соглашение с адвокатом", - подчеркнула Светлана Ганнушкина.

Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева, прославившаяся эпатажными роликами в хиджабе, была задержана в Грозном в марте 2020 года по подозрению в хранении наркотиков. Джикаева утверждает, что наркотики ей подбросили силовики, однако суд приговорил блогера к трем годам заключения, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

Отказ от адвоката по соглашению создаст Садуеву проблемы, согласен руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" (КПП) Магомед Аламов. "Затрудняюсь вспомнить конкретный пример, но все люди, которые обращаются к КПП из Чечни, говорят, что их просили не иметь адвоката по соглашению, уговаривали, что не стоит тратиться на адвоката - мол, это лишнее, все будет нормально, и так далее. Но в итоге задержанных отпускали через очень длительное время, если не было никаких оснований для обвинений, либо же предъявляли обвинения и осуждали", - рассказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что силовики добились от родственников Садуева, чтобы те не распространяли информацию об этом уголовном деле. "Исходя из нашей практики - в частности, в Чечне, Дагестане и Ингушетии, - отказ от адвоката по соглашению означает, что сотрудники правоохранительных органов "попросили" родных не освещать ситуацию с задержанным, обещали, что с ним все будет нормально, они с ним проведут беседы и отпустят его. Но зачастую такие вот обещания заканчиваются тем, что задержанный подписывает все признательные показания и получает реальный срок лишения свободы", - подчеркнул Аламов.

Адвокат по назначению вряд ли будет усердно защищать задержанного, добавил он. "Я считаю, что в любом случае лучше адвокат по соглашению, чем адвокат по назначению. Опыт показывает, что адвокат по назначению не проявляет большого желания защищать права своего клиента. Кроме этого, были случаи, когда такие адвокаты брали деньги у родственников обвиняемого, но ничего не делали", - отметил правозащитник.

Отказ от адвоката по соглашению в чеченских реалиях означает, что родственников запугали, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Нет сомнений, что в таких случаях родственников запугивают, угрожают пытками, избиением, большим сроком в том случае, если они наймут адвоката и будут защищать его права", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что подавляющее большинство адвокатов по назначению сотрудничают с властями. "В основном это бывшие оперативники, которые стали адвокатами. Поэтому они часто не защищают клиента, а ведут переговоры о том, сколько надо заплатить, что надо сделать, как себя вести родственникам. В моей практике очень много таких случаев. Почти в каждом случае родственников уговаривают отказаться от нормального адвоката. Нет исключений в этом вопросе. Из недавних помню дело Тепсуркаева, родственники которого даже в прокуратуру боялись обращаться", - отметил он.

Модератор чата оппозиционного Telegram-канала Салман Тепсуркаев в 2020 году был похищен в Геленджике и вывезен в Чечню, где подвергся унижению и пыткам, дальнейшая его судьба до сих пор неизвестна. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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