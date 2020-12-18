Малика (Милана) Джикаева

18 декабря 2020, 16:33

Блогер из Северной Осетии, прославившаяся провокационными постами в хиджабе, признанная в декабре 2020 года грозненским судом виновной в хранении наркотиков и осужденная на три года колонии строгого режима

Блогер за решеткой

Блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была осуждена в Грозном 11 декабря 2020 года. Заводской районный суд вменил ей хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта, совершенные в крупном размере") и назначил три года колонии строгого режима. Свою вину Джикаева не признала. Через три дня мать Джикаевой Анжела Кудзиева опубликовала видеообращение к Рамзану Кадырову, с просьбой помочь ее освобождению.

Во время следствия Джикаева жаловалась родным на то, что в СИЗО на нее оказывается давление. Однажды, не выдержав, она нанесла себе ранения, что подтвердил и ее адвокат Лема Хайдаев. Результаты двух проведенных экспертиз показали, что в ее крови не было следов наркотиков, и что она полностью вменяема.

Подозрительное задержание

Зарина Джикаева рассказала, что ее сестра поехала в Грозный по предложению сделать рекламу на своей странице в Instagram. В городе она встретилась со знакомой Дашей, вместе с ней и подругой Мадиной пошла в квартиру ее друга, где "к ним подбежали два силовика, а за ними еще восемь сотрудников с автоматами", — сообщила Зарина 1 . "Девушек отпустили домой, а сестру — нет. Ее вызвали на допрос в другую комнату, она оставила сумку там, где была. После возвращения в эту комнату сотрудники достали из сумки белый пакетик и сказали, что это наркотики и что она влипла. Это без свидетелей, без понятых, без видеозаписи", — заявила Зарина. Рассказ сестры подтверждает и Мадина.

Только 17 марта Джикаева была допрошена в статусе подозреваемой и на следующий день арестована по подозрению в хранении наркотиков. В ходатайстве следователя о ее аресте нет информации о том, на каком основании блогер была лишена свободы с 9 марта, то есть со дня ее фактического задержания.

Хайп в хиджабе

"Сними хиджаб, не позорь мусульман", "Это вызов, конечно же, уже серьезный, и мне страшно за тебя, дорогая", "Что не сделаешь ради подписок", — писали пользователи сети под постами Джикаевой. "Ни одна критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе, так что хоть охрипните", — отвечала им Малика, то позируя в образе Джокера, то бреясь на спор, то устраивая женскую дуэль в хиджабах, то фотографируясь в плотно прилегающей одежде, выходя из воды в аквапарке.

Какие ролики Джикаевой вызывали особенное возбуждение публики — в справке "Кавказского узла" "Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне".

Джикаева прославилась в конце 2017 года, когда видеоролик с ней, танцующей в хиджабе, был опубликован на странице сообщества tut.dagestan.ru в Instagram. С тех пор видео с танцами в хиджабе стали ее визитной карточкой. И именно хиджаб был и остается основной претензией верующих к ее деятельности в соцсетях. Не сам хиджаб, разумеется, а то, что она в нем делает.

В июне 2019 года суд в Чечне назначил Малике Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского в хиджабе.

Опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды считают, что ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямых нападок на ислам не содержат.

Скандал в мечети

Летом 2018 года Малика Джикаева оказалась замешана в скандале, когда вместе с сестрой Кариной пришла в мечеть во Владикавказе. Прихожане попросили девушек выйти, а те отказались. Завязалась словесная перепалка, которая, по словам Малики, переросла в потасовку, к которой подключился чемпион мира по боксу версии IBO Асланбек Козаев .

Биография

Малика (на самом деле ее имя — Милана) Джикаева родилась в 1998 году, осетинка. Жила во Владикавказе. Мусульманка 2 . Младшая из трех сестер.

Скандальные фото и видео в соцсетях позволяли ей неплохо зарабатывать на рекламе, причем основные заказчики были из Чечни и Дагестана. По утверждению сестры Зарины, Малика была кормилицей всей семьи .

Сестра Карина в день приговора Малике, 11 декабря 2020 года, при странных обстоятельствах умерла в Москве. Причина смерти до сих пор не установлена .

В детстве у Джикаевой было выявлено генетическое заболевание и установлена вторая группа инвалидности, о чем она и ее мать открыто заявляли.

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