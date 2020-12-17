Рискованный инстаграм: за что Малику Джикаеву посадили в Чечне

17 декабря 2020, 00:55

В декабре 2020 года в Грозном за хранение наркотиков была осуждена на 3 года колонии скандальная североосетинская блогер Малика Джикаева. Кто она такая, какие ролики вызывали особенное возбуждение публики – в справке «Кавказского узла»

Странное дело с наркотиками

Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта 2020 года, только 17 марта допрошена в статусе подозреваемой и на следующий день арестована по подозрению в хранении наркотиков. То, что она сама их не принимала, подтвердили две экспертизы. Родственники девушки уверены, что наркотики были подброшены, а уголовное преследование - наказание за эпатажные ролики в Instagram. 11 декабря суд в Грозном назначил ей три года колонии.

В марте 2019 года глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев был признан виновным по статье о хранении наркотиков. Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили. В поддержку Титиева высказались многие правозащитные организации, резолюцию по этому делу принял Европарламент, говорится в справке «Кавказского узла» «Главное о деле Оюба Титиева». В сентябре 2016 года был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии корреспондент «Кавказского узла» Жалауди Гериев. Журналист также заявлял, что наркотики ему были подброшены. По аналогичному делу в 2014 году был осужден на четыре года президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным.

Через три дня мать Джикаевой Анжела Кудзиева опубликовала видеообращение к Рамзану Кадырову, указав на широту полномочий главы Чечни. Она заявила, что ее дочь «пытают» и принесла извинения. «Смилуйтесь. У вас тоже дети. Отпустите. Разберитесь, пожалуйста, в этой ситуации. <...> Вы президент (формально - глава. - Прим. «Кавказского узла») Чечни, только вы можете решить. Без вас и лист не упадет с дерева», - говорит Кудзиева, напоминая о болезни Малики.

Дамская дуэль

Большой резонанс в СМИ и соцсетях вызвала дуэль Джикаевой с блогером из Дагестана Фатимой Арабовой. Малика рассказывала, что Арабова первая предложила ей подраться. «Клянусь Аллахом, я приеду к тебе в родную республику. И давай выйдем два на два», — приняла вызов на дуэль Малика. Блогерша говорила, что Арабова оскорбляла ее родителей, ее саму и ее ребенка (перед этим у Малики случился выкидыш) . В одной из публикаций Джикаева сравнила себя и Фатиму с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором .

Девушки встретились на нейтральной территории и устроили бой. За дракой наблюдали секунданты, которые снимали происходящее на видео. Судя по комментариям, которые можно услышать на видеозаписи, главным правилом кулачного боя было «не снимать хиджаб». Но Фатима нарушила правило, чем вызвала сильную ярость Джикаевой, которая сломала (по другим источникам вывихнула) Арабовой ногу при удушающем приеме .

Душ и молоко

На видео, опубликованном в Instagram 23 октября 2019 года, девушка в хиджабе сначала поливает себя водой из душа, затем выдавливает себе на язык одно из косметических средств, потом окунается в воду в ванне, играет с огнем и пьет молоко, проливая его себе на грудь.

«Сними хиджаб, не позорь мусульман», «Это вызов, конечно же, уже серьезный, и мне страшно за тебя, дорогая», «Что не сделаешь ради подписок», - писали пользователи сети. «Ни одна критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе, так что хоть охрипните» — написала Джикаева в аннотации к посту.

Стрельба, танцы и другие провокационные фото и видео

14 июня 2019 года в YouTube появился 36-секундный ролик, в котором молодая женщина в белом хиджабе и полицейской форме в лесистой местности, держа в руках автомат, произносит «Заряжать?», после чего со словами «Кто не с нами, тот не с нами» передергивает затвор и трижды стреляет в воздух. Затем она же производит четыре выстрела в воздух из пистолета, произнося «Малика - сила», далее стреляет в сторону, после чего мужской голос за кадром произносит: «Молодец, смотри, как выстрелила». Мировой суд в Гудермесе назначил за это видео Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей.

Джикаева прославилась в конце 2017 года, когда видеоролик с ней, танцующей в хиджабе, был опубликован на странице сообщества tut.dagestan.ru в Instagram. С тех пор видео с танцами в хиджабе стали ее визитной карточкой.

«Ислам – это религия умеренности, она не запрещает пение и танцы, но порицает все то, что возбуждает желания людей любого пола, - приводит часто используемое в соцсетях мнение декана факультета Усуль-ад-дин Исламского университета города Газы доктора Салим Ахмад Саляма портал Islam.plus - Женщинам разрешено петь и танцевать, если только вокруг нет посторонних мужчин». При этом опрошенные «Кавказским узлом» эксперты не увидели в танце Джикаевой эротической составляющей и откровенных движений и напомнили о танце матери Рамзана Кадырова у избирательного участка в Грозном.

Многих пользователей соцсети Instagram возмутило фото Джикаевой из аквапарка, где она выходит из воды с прилипшей к телу одеждой. В жестких комментариях подписчиков она названа «голой» . Страницы Джикаевой Instagram не раз блокировал по жалобам посетителей. А в одном из видео она бреет себе брови, играя с подругой в «камень-ножницы-бумага» .

Кто такая Малика

Малика (на самом деле ее имя – Милана) Джикаева родилась в 1998 году, осетинка. Жила во Владикавказе. Мусульманка 1 . Скандальные фото и видео в соцсетях позволили ей неплохо зарабатывать на рекламе, причем основные заказчики были из Чечни и Дагестана. Насколько успешно она торговала львятами неизвестно, но, по утверждению ее сестры Зарины, Малика была кормилицей всей семьи.

Старшая сестра Малики – Карина – 11 декабря 2020 года при странных обстоятельствах умерла в Москве. Причина смерти до сих пор не установлена .

В детстве у Малики был выявлено наследственное заболевание, о чем она сама заявила в своем Instagram . Сейчас у нее вторая группа инвалидности. Заболевание представляет собой расстройство нервной системы, которое часто сопровождается тиками, а также в некоторых случаях копролалией. Копролалия - наиболее известный симптом болезни Туретта: спонтанное высказывание социально нежелательных или запрещенных слов, или фраз .

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