Мать Малики Джикаевой извинилась перед Кадыровым

14 декабря 2020, 16:44

Мать блогера из Северной Осетии Малики Джикаевой попросила Рамзана Кадырова помочь в освобождении дочери из-под ареста в Чечне и принесла извинения за эпатажные ролики Джикаевой в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта и помещена под стражу по подозрению в хранении наркотиков. Джикаева настаивает на своей невиновности, а две экспертизы подтвердили, что она не употребляла наркотиков, рассказал адвокат Джикаевой. Родственники девушки уверены, что наркотики были подброшены, чтобы наказать ее за эпатажные ролики в Instagram.

Малика Джикаева получила известность в соцсетях после публикаций эпатажных видеороликов. В июне 2019 года суд в Чечне назначил Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. Многие пользователи соцсетей тогда посчитали наказание недостаточным. Ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямых нападок на ислам не содержат, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Мать Малики Джикаевой Анжела Кудзиева попросила Рамзана Кадырова помочь ее освобождению и принесла при этом извинения. "Обратите внимание на Малику Джикаеву, принявшую ислам с 14 лет. Если где-то мы обидели вас тем, что мой ребенок надел хиджаб и неправильно себя вел, я прошу у вас извинения", - говорит Кудзиева на видео, опубликованном сегодня на личной странице в Instagram.

Она заявила, что ее дочь "пытают". "Вы должны знать, что если она останется <в заключении>, разве она выйдет нормальным [человеком]? Мой ребенок болен. <...> Это неизлечимая болезнь. Я очень прошу вас, вмешайтесь в это дело, потому что многие пишут, что оттуда она живой не выйдет. <...> Только что мне сказали, что мою дочь должны привезти мертвой", - сказала мать блогера.

Анжела Кудзиева указала на широту полномочий Кадырова. "Смилуйтесь. У вас тоже дети. Отпустите. Разберитесь, пожалуйста, в этой ситуации. <...> Вы президент (формально - глава. - Прим. "Кавказского узла") Чечни, только вы можете решить. Без вас и лист не упадет с дерева", - заключила автор видеообращения. Она также указала, что "уже потеряла одного ребенка".

За три часа, к 16.44 мск 14 декабря, публикация собрала 24,3 тысячи просмотров и 2448 комментариев. У Кудзиевой 24,7 тысячи подписчиков.

Пользовательница соцсети _bella_smit_x5 указала Анжеле Кудзиевой, что та напрасно не попросила Кадырова отпустить Джикаеву из-под ареста на похороны сестры. "Надо было хоть попросить отпустить на похороны", - написала она. "Хоть на похороны, чтоб она попала", - пожелала mika_mika_r6. "Не знаю, что лучше для Малики - и не попрощаться с сестрой нельзя, и если попрощается, будет плохо для Малики", - высказалась llluna33.

Ряд пользователей обратились в комментариях лично к Рамзану Кадырову. "Все совершают ошибки, но дайте шанс осознать свою ошибку молодой девушке", - написала rudneva___. "Помогите этой матери, ради Аллаха", - попросил bayern_munchen_loko.

Ранее старшая сестра Малики Зарина рассказала, что ее сестра поехала в Грозный по предложению сделать рекламу на своей странице в Instagram. В городе она встретилась со знакомой Дарьей и вместе с ней и подругой Мадиной пошла в квартиру ее друга, где "к ним подбежали два силовика, а за ними еще восемь сотрудников с автоматами", сообщила Зарина. После задержания, по словам Зарины, Дарью и Мадину увезли в наркодиспансер сдавать анализы, а затем отпустили домой, а Малику вызвали на допрос в другую комнату. "Она оставила сумку там, где была. После возвращения в эту комнату сотрудники достали из сумки белый пакетик и сказали, что это наркотики и что она влипла. Это без свидетелей, без понятых, без видеозаписи", - рассказала Зарина.

Напомним, что по делам о хранении наркотиков ранее были осуждены чеченские правозащитники и активисты. Так, в марте 2019 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был признан виновным по этой статье. Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили. В поддержку Титиева высказались многие правозащитные организации, резолюцию по этому делу принял Европарламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

В сентябре 2016 года был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Журналист также заявлял, что наркотики ему были подброшены. По аналогичному делу в 2014 году был осужден на четыре года президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о практике публичных покаяний в Чечне - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".