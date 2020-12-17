Пользователи соцсетей поспорили о виновности Малики Джикаевой

17 декабря 2020, 21:43

Опубликованная в интернете аудиозапись допроса говорит в пользу версии обвинения об употреблении наркотических веществ Instagram-блогером Маликой Джикаевой, указала часть пользователей соцсетей. Их оппоненты настаивают, что наркотики были подброшены чеченскими силовиками.

Кто такая Малика Джикаева и какие ее ролики вызывали особенное возбуждение публики – в справке "Кавказского узла" "Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне".

Как писал "Кавказский узел", Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта. 11 декабря суд в Грозном приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Женщина не признала вину в хранении наркотиков, защита готовит апелляцию. Две экспертизы подтвердили, что она не употребляла наркотиков, рассказал адвокат Джикаевой. Родственники девушки уверены, что наркотики были подброшены, чтобы наказать ее за эпатажные ролики в Instagram.

14 декабря мать Малики Джикаевой на личной странице в Instagram разместила видео, в котором попросила Рамзана Кадырова "смилостивиться" и помочь в освобождении дочери из-под ареста в Чечне. Пользователи соцсети выразили недоумение в связи с извинениями матери Джикаевой перед главой Чечни. Материалы о практике публичных покаяний в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

В паблике "ЧП.Чечня" 16 декабря был опубликован ролик о приговоре Малике Джикаевой, где приводится аудиозапись допроса. Автор ролика утверждает, что женский голос на записи принадлежит Джикаевой. Допрашиваемая говорит, что около года регулярно употребляла лекарственный препарат с наркотическим эффектом. "Я была на грани уже. Я развелась, муж ушел, и ребенка потеряла. Все в один момент у меня получилось. В общем, подсела <...> и уже в последнее время без нее не могла", - говорит женщина.

Эти признания не говорят о вине Джикаевой, указал пользователь Facebook Магомед Тагиров в комментариях на странице Марьям Магомедовой. "Говорит же, что давно оставила", - написал он сегодня. "Я сомневаюсь в том, что употребляла она наркотики. Просто подкинули ей, и все <...> Много угроз поступало от подписчиков, чтоб она не позорила платок, религию <...>. Вот и результат", - написала Nati Akh. Однако автор страницы, Марьям Магомедова, возразила, что не сомневается.

Пользователи Facebook считают, что за приговором Джикаевой стоит желание пресечь ее активность в соцсетях. "Наркота вряд ли. Но так ее угомонили, видать", - написал на странице Магомедовой пользователь с ником Вкусная Выпечка.

Малика Джикаева получила известность в соцсетях после публикаций эпатажных видеороликов. В июне 2019 года суд в Чечне назначил Джикаевой штраф 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. Многие пользователи соцсетей тогда посчитали наказание недостаточным. Ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямых нападок на ислам не содержат, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

"Если не видели мы, что подкинули [наркотики], то нельзя так говорить, иначе наговор получается", - высказался пользователь Facebook Джамалутдин Алиханов. "То есть мы должны поверить на слово ментам. Чудесно", - возразил Абдулвахиди Мансур.

К 21.42 мск 17 декабря эта публикация собрала 19 отметок пользователей и 64 комментария. У Марьям Магомедовой 1458 подписчиков.

По делам о хранении наркотиков ранее были осуждены чеченские правозащитники и активисты. Так, в марте 2019 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был признан виновным по этой статье. Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили. В поддержку Титиева высказались многие правозащитные организации, резолюцию по этому делу принял Европарламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". В сентябре 2016 года был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Журналист также заявлял, что наркотики ему были подброшены. По аналогичному делу в 2014 году был осужден на четыре года президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Многие читатели чеченских Instagram-пабликов выступили резко против Джикаевой. "Таким, как она, место в изоляции от общества", - написал muslim__sobr в паблике eldit_net. "Три года? Почему не 13?", - удивился glava_admin_elistanzhi. "Ее перевоспитают сделают нормальным человеком. Три года - не так страшно", - заявил strannik_33.

Публикация также сопровождается роликом с аудиозаписью допроса и нарезкой из эпатажных видео Джикаевой. К 21.42 мск 17 декабря эта публикация собрала 56,5 тысячи просмотров и 1907 комментариев. У паблика 216 тысяч подписчиков.

"Три года - мало", - заявил в комментарии к аналогичной публикации в группе "ЧП. Чечня" abdulaev__660. "Единственная приятная новость 2020 года", - заключил haidov. "Кто не с нами, тот в тюрьме", - написал chechenec_v_kepke_.

Пользователь farida_rahmetova возмутилась потоком негативных комментариев. "Зачем быть такими? Человеку нравился такой образ жизни. Ей ведь отвечать, а не вам! Я тоже не одобряла ее видео, выходки, но я плохого не пожелаю никому", - написала она.

К 21.42 мск 17 декабря эта публикация собрала 49,9 тысячи просмотров и 618 комментариев. У паблика 170 тысяч подписчиков.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".