Защита озвучила итоги экспертиз по делу Малики Джикаевой

02 июля 2020, 10:04

Эксперты подтвердили версию блогера из Северной Осетии Малики Джикаевой о том, что она не принимала наркотики, сообщил ее адвокат. Арест девушки, задержанной по делу о хранении наркотиков, продлен в Чечне до середины августа.

Как писал "Кавказский узел", Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта и помещена под стражу по подозрению в хранении наркотиков. Джикаева настаивает на своей невиновности, рассказал ее адвокат. Родственники девушки уверены, что наркотики были подброшены, чтобы наказать ее за ролики в хиджабе.

Малика Джикаева получила известность в соцсетях после публикаций эпатажных видеороликов. В июне 2019 года суд в Чечне назначил Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. Многие пользователи соцсетей тогда посчитали наказание недостаточным, но некоторые встали на защиту девушки. Ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямого надругательства над исламом не содержат, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Малика Джикаева остается под стражей и продолжает настаивать на своей невиновности, сообщил 1 июля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат по назначению Лема Хайдаев.

"15 июня срок ее ареста продлили еще на два месяца. Суд проходил без ее участия, это связано с коронавирусом. Но она продолжает настаивать на непричастности к наркотикам и говорит, что невиновна", - рассказал он.

Ранее старшая сестра Малики Зарина рассказала, что ее сестра поехала в Грозный по предложению сделать рекламу на своей странице в Instagram. В городе она встретилась со знакомой Дарьей и вместе с ней и подругой Мадиной пошла в квартиру ее друга, где "к ним подбежали два силовика, а за ними еще восемь сотрудников с автоматами", сообщила Зарина. После задержания, по словам Зарины, Дарью и Мадину увезли в наркодиспансер сдавать анализы, а затем отпустили домой, а Малику вызвали на допрос в другую комнату. "Она оставила сумку там, где была. После возвращения в эту комнату сотрудники достали из сумки белый пакетик и сказали, что это наркотики и что она влипла. Это без свидетелей, без понятых, без видеозаписи", - рассказала Зарина.

Результаты двух проведенных экспертиз говорят в пользу позиции Малики Джикаевой, сообщил Лема Хайдаев. "Проведены две экспертизы. Первая была сделана сразу после задержания на предмет употребления наркотиков. Результаты показали, что в крови не было следов наркотиков. Вторая экспертиза показала, что она полностью вменяема, то есть психически здорова. Хотя она морально не выдержала и один раз [причинила себе ранения] в СИЗО. Но ей оказали медпомощь, с ней все в порядке. Видел ее давно, но общался недавно. Жалоб нет", - сказал он.

По словам адвоката, он все еще не ознакомился с материалами дела, поскольку оно не передано в суд. "Мы ждем суда, чтобы доказать ее невиновность. Дело еще не передано в суд. И сроков, когда будет передано, нам не говорят. Сейчас везде сложная ситуация из-за эпидемии", - добавил Хайдаев.

Информация о динамике распространения COVID-19 на юге России и мерах, принятых властями, собрана в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Сестра арестованной Карина Джикаева рассказала, что родственники с середины апреля не виделись и не общались с Маликой. "Нет связи с ней. Она звонила нам всего один раз, сразу после задержания. Потом мы ее не слышали. С ней на связи адвокат по назначению. Он реально старается нам помочь", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, о жалобах Малики на условия содержания и состояние здоровья информации у родственников нет. Страница Малики Джикаевой в Instagram не удалена, а заблокирована администрацией соцсети, добавила Карина Джикаева.

Напомним, что по делам о хранении наркотиков ранее были осуждены чеченские правозащитники и активисты. Так, в марте 2019 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был признан виновным по этой статье. Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили. В поддержку Титиева высказались многие правозащитные организации, резолюцию по этому делу принял Европарламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

В сентябре 2016 года был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Журналист также заявлял, что наркотики ему были подброшены. По аналогичному делу в 2014 году был осужден на четыре года президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.