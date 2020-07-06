Близкие Малики Джикаевой пожаловались на запрет свиданий в СИЗО

06 июля 2020, 22:38

Блогер из Северной Осетии Малика Джикаева жаловалась на давление силовиков в письмах из СИЗО, но лично увидеться с ней родные не могут из-за отказов в свиданиях, сообщила сестра. Выводы экспертизы о том, что Джикаева не наркозависима, никак не влияют на обвинение в хранении наркотиков, отметили юристы.

Как писал "Кавказский узел", Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта и помещена под стражу по подозрению в хранении наркотиков, ее арест суд продлил до середины августа. Родственники девушки уверены, что наркотики были подброшены, чтобы наказать ее за ролики в хиджабе. Джикаева настаивает на своей невиновности, эксперты подтвердили, что блогер не принимала наркотики, а также полностью вменяема, то есть психически здорова, заявил ее адвокат. По его словам, Джикаева один раз причинила себе ранения в СИЗО, ей была оказана медпомощь.

Малика Джикаева получила известность в соцсетях после публикаций эпатажных видеороликов. В июне 2019 года суд в Чечне назначил Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. После этого видео силовики подвергли Джикаеву пыткам, утверждает ее сестра Карина. Многие пользователи соцсетей тогда посчитали наказание недостаточным, но некоторые встали на защиту девушки. Ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямого надругательства над исламом не содержат, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Родственники Малики Джикаевой не исключают, что она могла причинить себе ранения в изоляторе из-за давления, которое оказывается на нее в СИЗО, сообщила сестра блогера Карина Джикаева.

"(Малика) нам писала письмо, в котором говорила, что ее обижают в СИЗО. Но просила не говорить об этом маме. Возможно, она (причинила себе ранения) из-за безысходности. Мы с ней не общались, не говорили по телефону, не виделись, чтобы знать обо всем. Следователи нам отказывают в свидании. Через адвоката обращались к ним, но получили отказ, якобы из-за коронавируса", — заявила корреспонденту "Кавказского узла" Карина Джикаева.

Она также сообщила, что уголовное дело уже находится в прокуратуре. "Ожидается, что суд состоится на следующей неделе", — отметила она.

Представлять интересы Малики в суде будет местный адвокат Лема Хайдаев. Он был ее адвокатом по назначению, но недавно родные Джикаевой решили заключить с ним соглашение. "Мы искали другого адвоката, но все требовали больших денег, мы даже квартиру выставили на продажу. Но потом нам понравилось, как дело ведет Лема Хайдаев, и недавно решили подписать с ним соглашение. Сделаем это, когда будем в Чечне. Он относится к Малике как отец, мы довольны его работой", — рассказала Карина.

Адвокат Малики Лема Хайдаев подтвердил, что дело Малики Джикаевой передано в прокуратуру. "У прокуратуры ограниченное время для ознакомления с ним и отправки в суд. Ожидается, что на следующей неделе должно быть назначено судебное заседание", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее сестры Малики Джикаевой посетовали, что чеченские адвокаты готовы взяться за дело Джикаевой только за огромный гонорар. Чтобы подписать договор с адвокатом, семья Джикаевой выставила квартиру на продажу.

Мадина, подруга Малики, которая была задержана вместе с ней, уверена, что Малику подставили. "Ей предложили рекламировать какой-то магазин на своей странице в Instagram. Она уже была там, когда я поехала к ней в Грозный. Мы встретились с ее знакомой по имени Даша, она предложила поехать в квартиру ее друга, затем нас задержали у дома ее друга", — сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Мадина.

Она добавила, что ее и Дашу силовики позже отпустили, а Малику — нет. "Полицейские меня на такси отправили домой. После этого со мной не связывались, на допрос не вызывали. Их интересовала только Малика", — отметила она.

Мадина также сообщила, что когда вернулась домой, она связалась с Дашей. "(Даша во время разговора) разволновалась, начала оправдываться, сказала, что не будет отчитываться, и перестала выходить на связь", — сообщила Мадина.

Ранее старшая сестра Малики Зарина рассказала, что ее сестра поехала в Грозный по предложению сделать рекламу на своей странице в Instagram. В городе она встретилась со знакомой Дашей, вместе с ней и подругой Мадиной пошли в квартиру ее друга, где "к ним подбежали два силовика, а за ними еще восемь сотрудников с автоматами", сообщила Зарина. В отделении девушки оказались в разных комнатах, причем вскоре Дарью и Мадину увезли в наркодиспансер сдавать анализы, отметила она. "Далее девушек отпустили домой, а сестру – нет. Ее вызвали на допрос в другую комнату, она оставила сумку там, где была. После возвращения в эту комнату сотрудники достали из сумки белый пакетик и сказали, что это наркотики и что она влипла. Это без свидетелей, без понятых, без видеозаписи", – заявила Зарина.

Адвокаты оценили шансы Малики Джикаевой на смягчение меры наказания

Прямой связи между хранением и использованием наркотиков с точки зрения закона нет, поэтому результаты экспертизы о том, что Малика не употребляла наркотики, "вряд ли ей помогут", считает адвокат Александр Караваев, не участвующий в деле.

"Человек может не быть наркозависимым, но ему будет вменено хранение наркотиков, если у него их нашли. Если докажут, что (обвиняемый) действительно хранил у себя наркотики, то суд должен вынести соответствующий приговор. Экспертиза о том, что (обвиняемый) не употреблял эти наркотики, не влияет на решение суда. То есть, является ли обвиняемый наркоманом или нет, в этом случае не важно", — пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат вспомнил дело Оюба Титиева, который, согласно экспертизе, не использовал наркотики, но его осудили за их хранение. "Приговор, тем не менее, был обвинительным", — напомнил Караваев.

В марте 2019 года по этой статье был осужден глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев. Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили. В его поддержку высказались многие правозащитные организации, резолюцию по этому делу принял Европарламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Адвокат уверен, что при должном подходе к делу наказание в отношении Джикаевой может быть минимальным. "По опыту, наказания, выносимые чеченскими судами, зависят, в том числе от общественного резонанса, внимания СМИ к делу, качества работы защиты и твердой позиции обвиняемого. Я думаю, что если Малика будет активно защищаться, то наказание может быть не связанным с лишением свободы", — полагает адвокат.

Он также отметил, что отсутствие свиданий Джикаевой с родственниками может быть элементом шантажа. "Признай вину - увидишь маму, папу, брата и так далее. Не признаешь — никого не увидишь. Ситуация в российском правосудии в этом плане не меняется. (Силовики) до сих пор используют право на разрешение на свидание для манипуляций и шантажа. Я не удивлюсь, если (силовики) не разрешили бы ей увидеться с родными даже при условии отсутствия пандемии коронавируса", — заявил Караваев.

Он пояснил порядок свиданий с арестованными: родственники обращаются к следователю с просьбой разрешить свидание, далее с письменным разрешением идут в СИЗО. "Лишение свободы ни в коем случае не означает запрета на социальные связи с родными", — сказал он.

В 2012 году правительство России своим постановлением утвердило, что 100 граммов для марихуаны является крупным размером, сообщало "Право.ру". Максимальная санкция статьи о хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК России) предусматривает от трех до десяти лет заключения.

Малика Джикаева может быть лишена свободы на срок от трех до десяти лет, считает юрист, старший партнер правозащитного проекта "Апологии протеста" Александр Передрук.

"Объективная сторона состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, заключается в действиях, связанных с хранением наркотических средств в крупном размере. Иными словами: употребляет либо не употребляет обвиняемый наркотические средства, не влияет на квалификацию деяния. Санкция, предусмотренная за совершение данного преступления, связана с лишением свободы на срок от трех до десяти лет", — сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

По его словам, предсказать, какое наказание может быть назначено — невозможно. "На практике в случае если преступление совершено впервые, имеются обстоятельства, смягчающие вину, то суд вполне может назначить наказание в виде условного срока", — заключил юрист.

Отметим, что чеченские правозащитники и активисты ранее были осуждены по делам о хранении наркотиков. Так, в сентябре 2016 года был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Журналист заявил, что наркотики подброшены. По аналогичному делу в 2014 году был осужден на четыре года президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.