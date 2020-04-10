Родные Джикаевой связали ее арест с провокационными видео

10 апреля 2020, 22:28

Блогеру из Северной Осетии Малике Джикаевой подбросили наркотики, чтобы наказать за эпатажные ролики в хиджабе, считают ее родственники. Чеченские адвокаты готовы взяться за дело Джикаевой только за огромный гонорар, посетовали близкие девушки.

Как писал "Кавказский узел", жительница Северной Осетии Малика Джикаева, получившая известность в соцсетях провокационными роликами, задержана в Грозном. По данным источника "Кавказского узла" в МВД, она арестована на два месяца по делу о хранении наркотиков. Часть пользователей Instagram, недовольных ее роликами, порадовались информации об уголовном преследовании Джикаевой.

Джикаева оставлена под арестом

Заводской районный суд Грозного вынес решение о двухмесячном аресте Джикаевой еще 18 марта. Вчера, 9 апреля, это решение было оставлено в силе, сообщила старшая сестра арестованной Зарина. "Нам только вечером позвонили и попросили отправить какие-то документы о состоянии здоровья сестры. Нам вообще не дают никакую информацию о происходящем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Зарина рассказала, что ее сестра поехала в Грозный по предложению сделать рекламу на своей странице в Instagram. "Ей предложили сделать рекламу, она согласилась, и вместе со своей подругой Мадиной поехала в Грозный. Она очень любит этот город, на самом деле. Там у нее есть знакомая Даша, которая живет в Грозном, одна, на съемной квартире. Малика с ней не очень близко общалась, с ней были какие-то инциденты - держала ее на дистанции, как-то остерегалась. И вот, Даша узнала, что Малика в Грозном, связалась с ней, предложила встретиться. Когда они встретились, Даша сказала, что рядом находится пустая квартира ее друга, и они могут туда пойти, там посидеть. Когда они дошли до подъезда, Даша позвонила кому-то, якобы спросить код домофона, и сказала фразу «мы здесь». Тут же к ним подбежали два силовика, а за ними еще восемь сотрудников с автоматами", - сообщила Зарина.

Она отметила, что Малика Джикаева отказывалась ехать в отделение. "Спрашивала, на каком основании, но их силой посадили в машину. Малику в один автомобиль, а двух других девушек (Мадину и Дарью. - Прим. "Кавказского узла") – в другой. И отвезли в участок", - рассказала Зарина.

В отделении девушки оказались в разных комнатах, причем вскоре Дарью и Мадину увезли в наркодиспансер сдавать анализы, отметила она. "Далее девушек отпустили домой, а сестру – нет. Ее вызвали на допрос в другую комнату, она оставила сумку там, где была. После возвращения в эту комнату сотрудники достали из сумки белый пакетик и сказали, что это наркотики и что она влипла. Это без свидетелей, без понятых, без видеозаписи. Малика, естественно, заявила, что это не ее, и она вообще не имеет отношения к этому. Сотрудники <силовой структуры> сделали вид, что поверили. Сказали ей: «Раз это не твое, давай мы тебе дадим 15 суток за нецензурную брань в общественном месте и потом отпустим тебя домой». Они еще говорили: «Ты же наша девочка, по нашим понятиям живешь». Малика согласилась и попросила маме ничего не говорить об этом", - заявила Зарина.

По ее словам, об аресте Малики Джикаевой родные узнали от силовика. "На шестой день к нам домой приезжает один сотрудник полиции и говорит, что нам срочно надо поднимать шум, потому что Малике шьют уголовку. Потом мы получаем звонок от Малики, которая вообще не в курсе, что заводят уголовное дело, говорит, что скоро ее отпустят. Она, конечно, была в шоке, когда узнала. Я поехала в Грозный, но мне не дали с ней увидеться", - сказала Зарина.

Она подчеркнула, что со дня задержания Малика Джикаева звонила родным только один раз. "Она только один раз звонила нам и на нашем языке рассказала, как все было. Потом ни с кем на связь не выходила", - рассказала ее сестра.

Зарина отметила, что Малика Джикаева с детства является инвалидом второй группы. "Она никогда не принимала запрещенные препараты или наркотики. Ей этого делать даже здоровье не позволяет. Я следователю сказала, что буду жаловаться в Москву, но он ответил, что это бесполезно, все равно Малике дадут срок, потому что сотрудники в Чечне неприкосновенны", - утверждает Зарина.

Джикаевой поступали угрозы из Чечни

Она также посетовала на то, что чеченские адвокаты в Чечне не соглашаются представлять интересы Малики. "У нее сейчас адвокат по назначению, который особо ничего не делает. Остальные адвокаты, в основном, требуют баснословные деньги или просто не соглашаются. Один адвокат, которого нам посоветовали, отказался с нами сотрудничать, когда узнал, что речь про Малику. «А это та, которая стреляла из автомата?» - сказал он, и отказал нам. Мы сейчас выставили квартиру на продажу, чтобы найти адвоката и подписать с ним договор", - рассказала Зарина.

В июне 2019 года суд в Чечне назначил Малике Джикаевой штраф 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. Многие пользователи соцсетей посчитали наказание недостаточным, но некоторые встали на защиту девушки.

После резонансного видео с автоматом силовики подвергли Малику Джикаеву пыткам, утверждает ее сестра Карина. "Когда она сняла в Чечне видео с автоматами в одежде сотрудника правоохранительного органа, ее задержали силовики, избили - хотели узнать имя сотрудника, который дал ей форму и автомат. Она отказалась говорить им имя сотрудника, тогда на голову надели пакет, и так пытали. Но она так и не рассказала им. Тогда я поехала в Грозный. Силовики заставили записать видео, что у нас нет никаких претензий к ним. После этого только нас выпустили из Чечни", - рассказала Карина корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее жена одного влиятельного человека из Чечни угрожала Малике Джикаевой, заявила Карина. "Мы не можем назвать ее имя. Нам еще кажется, что это из-за того, что она носит хиджаб и [при этом] снимает подобные видео, ведет такой образ жизни. Это многим не нравится. Наверное, задержание является результатом этого. Мы уверены, что наркоту ей подбросили. Мы обращаемся к адвокатам и правозащитникам с просьбой помочь нам и защитить нашу сестру", - сказала она.

Ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямого надругательства над исламом не содержат, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Подруга Джикаевой Мадина, которая была с ней во время задержания, также уверена, что Малике подбросили наркотики. "Я совершенно уверена, что она не виновата и что ей подбросили наркотики. На Малику многие уже давно зуб точат. У Малики не было ничего запрещенного с собой", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мадины, в день задержания силовики утверждали, что не собираются арестовывать Джикаеву. "Меня везли на одной машине, а Малику – на другой. С того момента я не видела Малику. Потом меня отвезли в диспансер, я сдала анализы, и оттуда меня сотрудники отправили домой на такси. Мне они сказали, что скоро и Малику отпустят", - отметила Мадина.

Экспертиза подтвердила, что в сумке Джикаевой лежали наркотики

Малика Джикаева была задержана 9 марта, говорится в ходатайстве следователя о ее аресте. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, в целях отработки ранее полученной информации <...> была остановлена Джикаева М.В. <...> в ходе ее личного досмотра и досмотра находящейся при ней сумки <...> обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта от 12 марта 2020 года, номер 284/с, является наркотическим средством каннабис (марихуана), массой в высушенном виде 132,3 грамма", - сказано в ходатайстве, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Там также говорится, что 17 марта Джикаева была допрошена в качестве подозреваемого. В ходатайстве следователя нет информации о том, на каком основании блогер была лишена свободы с 9 марта, то есть со дня ее фактического задержания.

На сайте Заводского суда Грозного к 22.15 мск 10 апреля не появилось информации об аресте Малики Джикаевой, а на сайтах УМВД Чечни и республиканского главка Следкома - сообщений о ее задержании и возбуждении уголовного дела. Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось дозвониться до адвоката Джикаевой по назначению.