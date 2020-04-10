Пользователи соцсети припомнили задержанной в Чечне Джикаевой эпатажные видео

10 апреля 2020, 15:00

Блогер из Северной Осетии Малика Джикаева, известная провокационными роликами в хиджабе, арестована в Чечне по делу о хранении наркотиков, сообщили источники. Часть пользователей соцсети порадовались этой новости, чем вызвали у оппонентов упреки в неэтичном поведении.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля стало известно, что жительница Северной Осетии Малика Джикаева, получившая известность в соцсетях провокационными роликами, задержана в Грозном и помещена под стражу. 9 апреля в ее Instagram-аккаунте, который, судя по публикациям, теперь ведет сестра Джикаевой, появилось сообщение, что девушку-блогера подозревают в хранении 130 граммов марихуаны.

В октябре 2019 года пользователи соцсети раскритиковали Малику Джикаеву за видео, на котором девушка в хиджабе стоит под душем, танцует в наполненной водой ванне, пьет молоко, проливая его на грудь. Некоторые из комментаторов сочли видео способом раскрутки аккаунта девушки.

Малика Джикаева подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" источник в МВД по Чечне. "Джикаева заключена под стражу на два месяца, ведется следствие", - сказал он. При этом на сайте министерства информация о задержании и аресте Малики Джикаевой пока не опубликована.

Задержание Джикаевой удивило сотрудницу местной общественной организации Милану. "Меня удивляет, что ее задержали. До сих пор ей многое сходило с рук, и в [Чеченскую] республику она приезжала неоднократно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В июне 2019 года суд в Чечне оштрафовал Джикаеву на 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. Протокол был составлен о стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах (ч.2 ст.20.13 КоАП РФ). МВД по Чечне тогда подтвердило, что правонарушение допустили чеченские полицейские.

Участники дискуссий в Instagram заступились за Джикоеву

Информация об аресте Джикаевой появилась сегодня и в Instagram-паблике «ЧП/Чечня», насчитывающем 73,3 тысячи подписчиков. "На этот раз Маликой заинтересовалась полиция. И не зря: при ней нашли много ароматных, но запрещённых веществ. Джикаеву арестовали на два месяца", - говорится в сообщении.

Публикация набрала к 14.50 мск более 2,9 тысячи отметок «нравится», под ней размещено 954 комментария. Авторы большинства из них, в том числе на чеченском языке, расценили сообщение о задержании блогера как позитивную новость. Многие из них предложили применить к Джикаевой наказание, не предусмотренное российскими законами, передал корреспондент "Кавказского узла".

Пользователь eliza_akhmadova осудила позицию участников обсуждения. "Какие вы жестокие", - написала она в своем комментарии, который перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Основной аккаунт Малики Джикаевой (malika_dji) с 400 тысячами подписчиков, по состоянию на 14.50 мск, заблокирован. Под сообщением о ее задержании, размещенном 9 апреля в Instagram-аккаунте mali_djikaeva, к 14.50 мск размещено 335 комментариев.

Авторы многих из них также в резких выражениях раскритиковали блогера. Другие выразили удовлетворение, узнав о ее задержании. "Хоть одна приятная новость в этом году", - написал, в частности, marovich1. "Правильно сделали, позорила всех женщин", - высказала свое мнение elzasanova. "Может, за эти два месяца немного образумится", - написала amira_ramzanova.

Другие участники обсуждения упрекнули авторов критических комментариев. "Комментарии ужасные, как земля носит таких злобных людей! Да простит вас бог", - написала, в частности, milaska7709. "Вы, оскорбляя кого-то, сами себе грехи делаете, а не ей. Лучше молчите. Позор таким. Мусульмане так не делают", - посоветовала осуждающим Малику m.v.a08.85. "Зачем же ты так раскованно себя вела? Мне очень жаль тебя! Ты никому сейчас не докажешь, какая ты в глубине души или какая ты правильная... Да поможет тебе и всем нам Аллах", - заочно обратилась к Джикоевой makkaumalatova482.

Напомним, в декабре 2017 года скандальную известность получил ролик танца в хиджабе, опубликованный Маликой Джикаевой. В соцсетях тогда прозвучали угрозы в адрес девушки. 9 января 2018 года стало известно, что по просьбам пользователей администрация Instagram заблокировала аккаунт танцовщицы в хиджабе. Через два дня ее страница вновь стала доступной, и на ней появилось новое видео, в котором девушка в хиджабе едет за рулем автомобиля и поет. Земляки Джикаевой назвали скандал с ее видео способом раскрутки аккаунта.

Ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямого надругательства над исламом не содержат, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. "На видео женщина не отмечает, что является мусульманкой, не протестует. Это чистый перформанс. Впрочем, я не понимаю, зачем это снимать. Я не исключаю, что видео действительно было расценено мусульманами и мусульманками, как оскорбительное. Хайп на этом можно поднять", - сказал, в частности, старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.