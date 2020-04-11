Осуждение Джикаевой за неуважение к исламу вызвало споры в Instagram

11 апреля 2020, 16:10

Злорадство по поводу уголовного преследования в Чечне осетинского блогера Малики Джикаевой недостойно мусульман, указали пользователи Instagram. Они пожелали Джикаевой раскаяться в том, что она снималась в провокационных роликах в хиджабе.

Как писал "Кавказский узел", Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта. 18 марта суд в Грозном постановил арестовать ее на два месяца по делу о хранении наркотиков. Родные Джикаевой уверены, что наркотики были подброшены, чтобы наказать ее за эпатажные ролики в хиджабе. Пользователи Instagram, недовольные этими роликами, порадовались новости об уголовном преследовании Джикаевой.

Противники роликов Джикаевой призвали не осуждать ее

Часть пользователей Instagram раскритиковала Джикаеву за неуважению к исламу. "Те, кто ей помогает, те конченые люди, которые себя и свою религию не уважают - пусть посадят ее до конца ее дней, пусть она гниет в тюрьме", - написал gasangadjiev_ в комментарии к публикации на странице Джикаевой в Instagram, сделанной в ночь на 11 апреля.

"Как только хиджаб наденут, тут же [в] Чечню бегут, и думают, все можно там. Одумайтесь, детки: если у вас нет намерения и сердце еще не открылось, не надо с исламом шутить", - написал karimradulov.

Однако многие комментаторы возразили, что такие высказывания неприличны для мусульман. "Вот что я вам скажу, люди Аллаха: Малику не Аллах наказал, как вы тут все пишете, а зависть людей! Все это ваша злоба и ненависть в ее сторону, и не надо наговаривать на Аллаха!" - призвала olgavaleri6610. "Какие люди злые! Вы кто такие, чтобы судить, проклинать человека, желать ей худшего? Вы с себя начните. Написав такие проклятия, гадости, мусульманами называетесь?!" - указала beautysalon_sitora.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что им не нравятся ролики Джикаевой, но они не желают ей зла. "Люди, особенно мусульмане, опомнитесь, ради Аллаха! Мы не в праве кого-то осуждать и обсуждать. <...> Мы не видели и не знаем, за что именно ее посадили. Чтобы утверждать, нужны три свидетеля, которые подтвердят - и это закон шариата. А таким методом мы только берем все ее грехи на себя. Кто читает Коран, тот наверняка это знает. Посоветовать или направить на путь истинный можно, но не проклинать, не обсуждать или осуждать ни в коем случае. <...> Я думаю, теперь она, если ей суждено будет выйти оттуда, по воле Аллаха, она пересмотрит свою жизнь по-иному, и найдется кто-либо мудрый, чтобы разъяснить ей все, как подобает", - высказалась honumsano.

"Да, вела она себя не так, как подобает мусульманке. Да, не отрицаю, опозорила хиджаб - она была одержима Инстаграмом, над ней хорошо работал шайтан. [Но] те, кто пишут такое [с осуждением Джикаевой], побойтесь же вы Аллаха: все ошибаются, она сама ответит за это перед Аллахом, не вам за нее отвечать <...> Сколько грешников менялись, становились на правильный путь <...> Ради Аллаха, не будьте люди такими злыми, ведь наша религия нас этому не учит", - отметила adamova.hali.

"Какие же вы все злые. Что бы [она] ни делала, как бы себя ни вела, это никого не касается, кроме нее", - резюмировала sonya_solnc.

"Ей просто надо было снять хиджаб и вести свой блог, как она хочет. Конечно, все мусульмане озлобятся. Почему? Потому что она противоречит исламу. Пусть, конечно, все закончится, и побыстрей. Жалко, конечно!" - написала a_t_tumishenok.

"Я никогда не осуждала эту девушку. Она заблудилась, ошиблась. Просто не было, видимо, человека, который остановил бы ее", - говорится в сообщении, скриншот которого, наряду с другими пожеланиями из частной переписки, родные Джикаевой опубликовали на ее странице.

Критики упрекнули мать Джикаевой

Авторы негативных комментариев указали на ответственность матери Джикаевой за поведение дочери. "А вы что думали? Просто так будет шататься по всему Северному Кавказу, вести себя как аморальная истеричка - при этом, заметьте, не где-то там, а в Грозном? Сколько было у нее этих идиотских выходок? Мать плачет, сестра плачет... Э-э-э-э, мама уважаемая, вместо того, чтобы дочку подстрекать и снимать с ней наиглупейшее видео - веник [ей] в зубы и вперед", - написала yasmina3363.

В июне 2019 года суд в Чечне назначил Малике Джикаевой штраф 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. После резонансного видео силовики подвергли Малику Джикаеву пыткам, утверждает ее сестра Карина.

Пользовательницу yasmina3363 поддержала podelochka23. "Позорный род, нет достойных мужчин, <...> это терпели и не приняли мер! Надеюсь, Кадыров даст распоряжение, и эту лярву упекут надолго <...> - сделает, как должен сделать был ее брат, или дядя, или отец!" - пожелала пользовательница соцсети.

Родственники Джикаевой, которые ведут ее аккаунт в Instagram, возразили на подобные упреки. "Мама вырастила дочерей, дала им воспитание, дочь приняла ислам, но потом воспитывает общество: не с теми людьми связалась, не тем людям доверилась", - говорится в комментарии, написанном с аккаунта Малики Джикаевой.

К 16.10 мск 11 апреля эта публикация в Instagram собрала 227 "лайков" и 169 комментариев. У страницы Малики Джикаевой 3187 подписчиков.

В сообщении, написанном от имени матери Малики Джикаевой в Telegram-канале блогера, говорится, что она посвятила свою жизнь воспитанию трех дочерей. "Я создала группу девушек и работала в сфере уборки домов, офисов, генеральной уборки после ремонта. Я работала на износ. Когда отекали руки и ноги, надевала тапочки и ездила зимой на работу. Продала квартиру и взяла кредиты. Покупала квартиру с нуля, делая евроремонты. В итоге я подняла детей на ноги, дав им образование и свою незапятнанную репутацию. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Никогда бы не подумала, что такое может случиться в моей жизни", - написала она.

Ранее сестры Малики Джикаевой посетовали, что чеченские адвокаты готовы взяться за дело Джикаевой только за огромный гонорар. Чтобы подписать договор с адвокатом, семья Джикаевой выставила квартиру на продажу.

В одном из скриншотов частной переписки, опубликованной близкими Джикаевой, жительница Чечни советует им добиваться рассмотрения уголовного дела в Северной Осетии. "Сестра, я чеченка. Если хотите помочь ей, постарайтесь перевести ее по месту прописки. <...> В Чечне не сможете вы ничего сделать - я сама чеченка, поверьте, я знаю, о чем говорю", - говорится в сообщении.

Обвинения в хранении наркотиков типичны для резонансных дел в Чечне

В марте 2019 года за хранение наркотиков был осужден глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев. Правозащитник настаивает, что наркотики ему подбросили. В его поддержку высказались многие правозащитные организации, резолюцию по этому делу принял Европарламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Титиев вышел на свободу в июне 2019 года, его освободили досрочно.

В сентябре 2016 года был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Перед этим он был похищен вооруженными людьми по дороге в аэропорт. Силовики отобрали у него рюкзак, в котором и оказались наркотики. Журналист заявил, что наркотики подброшены. Жалауди Гериев вышел на свободу 30 апреля 2019 года, полностью отбыв срок заключения.

По аналогичному делу в 2014 году был осужден на четыре года президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Кутаев вышел на свободу в декабре 2017 года.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".