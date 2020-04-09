Родственники Малики Джикаевой заявили о ее задержании в Чечне

09 апреля 2020, 22:45

Блогер из Северной Осетии Малика Джикаева, получившая известность в соцсетях из-за провокационных роликов в хиджабе, задержана в Чечне с наркотиками, сообщили ее близкие.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года пользователи соцсети раскритиковали Малику Джикаеву за фривольное видео в хиджабе. На видео, опубликованном в Instagram 23 октября, девушка в хиджабе стоит под душем, танцует в наполненной водой ванне, пьет молоко, проливая его на грудь. Некоторые из комментаторов сочли видео способом раскрутки аккаунта девушки.

Ранее скандальную известность среди пользователей получил ролик танца в хиджабе, опубликованный в декабре 2017 года. В адрес девушки прозвучали угрозы. 9 января 2018 года стало известно, что по просьбам пользователей администрация Instagram заблокировала аккаунт танцовщицы в хиджабе. Через два дня ее страница вновь стала доступной, и на ней появилось новое видео, в котором девушка в хиджабе едет за рулем автомобиля и поет. Земляки танцовщицы в хиджабе назвали скандал с ее видео способом раскрутки аккаунта.

Силовики задержали Малику Джикаеву в Чечне, девушку обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Сообщение об этом опубликовано в Instagram-аккаунте блогера - страницу Джикаевой, судя по публикациям, теперь ведет ее сестра. Родственники уверены, что наркотики Малике подбросили.

"Никому из родственников с ней видеться не дают. Девушки, которые были вместе с ней задержаны, были выпущены сразу. Малику обещали освободить через 15 суток. Но по истечению данного срока, девушку никто не выпустил, а вдобавок очень неожиданно «нашли» в ее сумке 130 грамм марихуаны", - говорится в посте, опубликованном сегодня на странице mali_djikaeva.

Сестра Малики Карина Джикаева 7 апреля написала на своей странице, что "приехала в Осетию". Судя по информации в профиле, девушка жила в Москве. "Буду рядом с мамой пока не разрешится ситуация с Маликой. Я буду рядом с мамой, чтобы она не грустила. [...] Суд должен быть 16 апреля, но его переносят вроде", - говорится в посте Карины Джикаевой.

Первая информация о том, что родные ищут адвоката для блогерши, появилась на странице Малики Джикаевой еще 4 апреля. Из публикации следует, что Джикаева в Грозном и находится под стражей, но никаких подробностей о ее задержании в посте не приводилось.

На официальных сайтах чеченских силовых структур информации о задержании Малики Джикаевой по состоянию на 22.45 мск 9 апреля нет.