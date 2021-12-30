Похищения в Чечне продемонстрировали уверенность Кадырова в своей безнаказанности

30 декабря 2021, 18:21

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Похищения родственников чеченских активистов, известных критикой в адрес властей Чечни, стали возможными из-за уверенности Кадырова в том, что такие действия останутся для него безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 24 декабря о похищении родственников в Чечне заявили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов. Также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, впоследствии часть из них была отпущена. Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном 26 декабря высказал версию, что к похищениям причастен "кто-то из тех, кого они (блогеры) оскорбили". 28 декабря Правозащитный центр "Мемориал"* направил обращения в Генпрокуратуру, Следком и МВД России с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов.

Сотрудник "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев предположил, что похищение его родственников связано с обвинениями в том, будто он и его брат Ибрагим являются администраторами известного критикой в адрес властей Чечни Telegram-канала. "Эти сведения распространял прокадыровский телеграмм-канал "Альтернатива 95", - сказал Янгубаев корреспонденту "Кавказского узла". На деле же, по его словам, ни он сам, ни его брат не имеют к оппозиционному Telegram-каналу никакого отношения. Сведений о похищенных родственниках у Янгулбаева до сих пор нет.

Причиной похищения родственников главы ассоциации "Вайфонд" Мансура Садулаева стала жесткая критика режима Кадырова, заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель этой ассоциации Марьям. "Хотя он уже год как почти свернул активность, уйдя в учебу, его не забыли", - отметила она.

Похищение могло быть как частью тщательно спланированной акции, так и результатом вспышки гнева Кадырова, считает Марьям. Она напомнила при этом, что были недвусмысленные угрозы со стороны Кадырова и его приближенных в адрес критиков. "Он заявлял, что готов простить всех, но никогда не простит 5-6 человек, и никакой дороги назад им не будет. Хотя никто у него прощения просить не собирался, поскольку мы ничего не нарушали, а просто говорили правду. Уже было объявление кровной мести, а на последней пресс-конференции Кадырова звучали угрозы" - подчеркнула Марьям.

"Чеченец никогда не прощает, когда затрагивают честь семьи, особенно женщины. И они должны понимать, если они затронули честь моей семьи, матери, сестер, жены дочерей, – я вам клянусь Всевышним Аллахом, я пойду на любой суд, под трибунал, но я этого человека не оставлю. И они должны понимать это. [...] Говорить про женщин непозволительно. А они говорят очень многое. Наверно, кто-то из тех людей, кого они оскорбили, забрали их жен, сестер, чтобы сделать с ними то, что они мечтают сделать с нашими женщинами. Тогда, когда у них будет возможность убивать нас, другое, третье, десятое. Я не владею такой информацией, это их разговоры. Если есть доказательства, пусть покажут", - заявил Кадыров.

"Вайфонд" получил анонимное сообщение, в котором говорилось, что братьев Садулаева уже отпустили домой, а в полиции "с них пылинки сдували" и "просто поговорили", сообщила сотрудница организации. По ее словам, самого Садулаева аноним просил перестать размещать антикадыровские видеоролики. "Но мы не верим, что это правда. Если бы это было так, то мы смогли бы узнать об этом по своим каналам. Кроме того, у нас уже как-то была такая история, когда после того, как мы выставили информацию о похищении двух братьев, с нами связался некий человек, представившийся их родственником. Он заявил, что уже все согласовано и сейчас их освободят, и требовал убрать заметку о них с сайта. А уже потом, связавшись с другими родственниками этих людей, мы узнали, что никто из них на контакт с нами не выходил, а писал нам сотрудник одной из кадыровских структур", - заявила сотрудница фонда.

Последняя серия похищений в Чечне продемонстрировала расширение круга тех, кто оказался под ударом, с жестких критиков Кадырова до тех, кто просто занимается какой-то, не подконтрольной Грозному активностью за рубежом, отметила председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина. По ее словам, заявления Кадырова о том, что "он пойдет на любой суд, под трибунал", но не прекратит преследовать людей, которые по его словам, "оскорбляют женщин", и что похищенных забрал "кто-то из тех людей, кого они оскорбили", фактически означают, что он признал, что эти похищения совершили его люди, и фактически оправдал их.

"Получается, что Кадырову можно все, в том числе и угрожать таким образом, как он это делает", - отметила правозащитница. Коснувшись вопроса о том, почему Кадыров не реагирует на слова Путина о чрезмерности некоторых его заявлений, Ганнушкина заявила, что глава Чечни "всегда знает, на какие слова надо реагировать, а на какие — нет". "Еще с советских времен нижестоящие научились угадывать, что начальство говорит по идеологическим соображениям, а что оно хочет реально", - пояснила она.

Похищения продемонстрировали, что Кадыров "считает, что ему все можно", согласен руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "То, что говорит Путин, он говорит, чтобы показать, что у нас нормальная страна. Но в этой нормальной стране можно действовать ненормально, особенно Кадырову. Чечня в этом смысле всегда бежит впереди паровоза. Кадыров полагает, что раз он пехотинец Путина, и говорит о готовности идти на Киев и так далее, то в Чечне он может делать все, что угодно", - заметил Малашенко.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

**организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента