21 декабря 2021, 19:21

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Ачхой-Мартановский суд Чечни отказался перенести в другой регион рассмотрение дела братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, обвиняемых в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования. Братья объявили голодовку, требуя направить дело на рассмотрение в суд за пределами Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября в Ачхой-Мартановском суде состоялось предварительное слушание уголовного дела братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты подали ходатайство о передаче дела на рассмотрение в суд другого региона, потому что не надеются на объективное рассмотрение дела в Чечне. Вопрос об этом рассмотрит Верховный суд республики. 16 октября стало известно. что следователи отказались расследовать жалобы братьев на пытки, посчитав их уловкой для ухода от уголовной ответственности.

Силовики в начале февраля вывезли 20-летнего Салеха Магамадова и его брата Исмаила, на тот момент несовершеннолетнего, из Нижнего Новгорода. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами братья сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. С конца июля по середину августа адвоката Салеха Магамадова и Исмаила Исаева не допускали к подзащитным. Когда он с ними встретился, юноши рассказали, что их неоднократно избивали и требовали молчать об этом. Защита подала заявление в Следственный комитет. В сентябре Правозащиный центр "Мемориал"* признал Исаева и Магамадова политзаключенными.

Салех Магамадов и Исмаил Исаев объявили голодовку из-за отказа судьи передать их дело в другой регион, сообщила пресс-служба Кризисной группы "СК SOS" (новый проект бывшей команды экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети"**). Ачхой-Мартановский суд Чечни 19 ноября отклонил ходатайство о передаче дела в другой регион третий раз подряд, пишет сегодня "Новая газета".

Дело Магамадова и Исаева не должно рассматриваться в Чечне, так как первые лица республики публично заявляли в местных СМИ о виновности молодых людей, что "способствует давлению на судебную систему" и мешает "объективному рассмотрению дела". Более того, юношам поступали угрозы "убийств чести", отмечается в публикации.

Какого числа Магомедов и Исаев объявили голодовку, в публикации не уточняется.

Ачхой-Мартановский районный суд 19 ноября начал рассмотрение по существу дела братьев Исаева и Магомадова, обвиняемых в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования. По версии следствия, Исаев и Магомедов передали находившемуся в федеральном розыске участнику незаконного вооруженного формирования хлеб, сок, чай и шоколадки. Им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, сообщило 20 ноября "Кавказ.Реалии"***.

На сайте Ачхой-Мартановского районного суда Чечни не содержится информации об отказе суда перенести рассмотрение дела в другой регион.

Апелляции защиты не помогли Магамадову и Исаеву выйти на свободу, однако адвокаты добились госзащиты для них по заявлению о том, что родственников арестантов склоняют к "убийству чести", и в апреле Магамадов и Исаев были переведены в другой блок СИЗО, где ведется видеозапись в коридорах. По чеченским обычаям, совершить "убийство чести" могут не только близкие, но и дальние родственники, указали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Ранее власти Чечни в ответ на расследование "Новой газеты" о преследовании и убийстве людей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике указали, что, если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники. Российские власти поддержали руководство региона, заявив, что по итогам проверки геи в Чечне не обнаружены, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** по решению Минюста России, фонд "Сфера", выступающий оператором "Российской ЛГБТ-сети", внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.