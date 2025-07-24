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16:53, 24 июля 2025

Защита указала на несостыковки в деле против Мусаевой

Зарема Мусаева. Фото: https://pytkam.net/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Версия обвинения о нападении Заремы Мусаевой на сотрудника-колонии поселения строится лишь на его показаниях, свидетели не подтвердили ее виновность. Защита в ходе прений потребовала оправдать Мусаеву.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня сотрудник ФСИН, который проходит потерпевшим по делу Заремы Мусаевой о дезорганизации деятельности колонии, заявил суду, что осужденная требовала оставить ее в медучреждении и многократно оскорбляла его. Это утверждение не подтвердил ни один из 14 свидетелей.  Несмотря на то, что  показания свидетелей и доказательства однозначно показывают невиновность Заремы Мусаевой, приговор чеченского суда по политически ангажированному делу предрешен, считает правозащитник. Обвинение на сегодняшнем заседании потребовало приговорить Мусаеву к четырем годам колонии-поселения.

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобных действий необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, вместо него в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. На нее завели уголовное дело: по версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года, затем Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет. В конце 2024 года против Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по факту якобы нападения на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу.

Защита в ходе прений просила оправдать Мусаеву. По мнению адвоката Александра Савина, вина его подзащитной доказана не была, а сотрудник ФСИН оговорил ее, говорится на сайте Команды против пыток*.

По версии сотрудника ФСИН, он и его напарник везли Мусаеву на автомобиле из больницы. Между ними начался конфликт, и женщина ударила сотрудника по спине, поцарапала шею и сорвала погон. Причиной конфликта якобы стало недовольство Мусаевой тем, что ее не оставляют в больнице.  

Однако опрошенные свидетели из числа заключенных сказали, что Зарема не высказывала недовольства качеством либо организацией медпомощи со стороны колонии. Кроме того, она прекрасно знала, что ее не могут оставить в медучреждении. Женщина наблюдается в этой больнице минимум с 2012 года и знает, что там нет и никогда не было круглосуточного стационара. По словам свидетелей, Зарема была очень довольна врачами и лечением.

"По мнению защиты, эта версия обвинения объясняется лишь тем, что на момент возбуждения уголовного дела они просто не знали, что в Республиканском эндокринологическом диспансере нет круглосуточного стационара, поэтому такой мотив, в изложении потерпевшего, показался следствию вполне убедительным", - сказал адвокат Савин в прениях. 

Также до сих пор не понятно, где именно произошло преступление. "В обвинительном заключении указаны точные координаты места совершения преступления. Однако второй сотрудник ФСИН (управлявший автомобилем - прим. "Кавказского узла") в суде указал совершенно другой участок с разницей почти в полкилометра", - обратил внимание адвокат. 

Свидетель не видел удара, который как утверждается, нанесла Мусаева его коллеге. По его словам, Мусаева дергала потерпевшего за погон или за плечо. Потерпевший же утверждает, что Мусаева все-таки нанесла ему удар и сорвала погон с форменной куртки.

Вопросы вызывает и медицинское освидетельствование потерпевшего, указала в прениях защита. Хирург Аргунской городской больницы №1 на суде показал, что, осмотрев потерпевшего 29 октября 2024 года, обнаружил на нем одно повреждение — небольшую ссадину. Но, согласно судебно-медицинской экспертизе, на нём обнаруживается больше повреждений –  все они тоже вменяются Мусаевой.

В день предполагаемого нападения происходили и другие странные вещи. Например, у конвоиров не было нагрудных регистраторов, а Мусаеву попросили пересесть с переднего сиденья автомобиля, где она всегда ездила, на заднее. Такое действие могло быть связано только с тем, что, если бы подсудимая находилась спереди, то она физически не могла бы применить какое-то насилие в отношении сотрудника ФСИН, отметил Савин.
Прокурор в ходе прений, перечисляя смягчающие обстоятельства для Мусаевой, отметила состояние ее здоровья, отмечается в публикации/

Состояние здоровья Мусаевой сейчас стабильное, она получает поддерживающую терапию, существенных изменений в худшую сторону нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток*. 

У Заремы Мусаевой диагностированы диабет второго типа с осложнениями и гипертоническая болезнь. Кроме того, в заключении здоровье женщины значительно ухудшилось: она жаловалась на обмороки, кровотечения, снижение зрения, боли в ногах, утрату чувствительности ступней.

Напомним, 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой". 

Ранее, 4 июля 2023 года, суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. Защита настаивает на невиновности Мусаевой.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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