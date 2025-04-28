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13:29, 28 апреля 2025

Допрос потерпевшего по делу Мусаевой отложен из-за неявки свидетеля

Зарема Мусаева. Фото: "Команда против пыток"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Шали сегодня отказался от допроса потерпевшего по делу Заремы Мусаевой и по просьбе прокурора отложил слушания из-за неявки свидетеля обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева обвиняется в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ). 25 апреля на заседании Шалинского горсуда были допрошены пять свидетелей, в том числе женщины, которые отбывали с Мусаевой наказание в колонии, и врач, осматривавший потерпевшего. Врач сообщил суду, что у потерпевшего на шее была небольшая ссадина, но в медицинской помощи не было необходимости.

3 апреля на заседании суда Зарема Мусаева заявила, что никакого конфликта из-за лечения у нее с сотрудником колонии не было. В суде присутствовал и сам потерпевший сотрудник УФСИН, но у него не было вопросов к Мусаевой. 14 апреля допрошенные в суде сотрудники колонии рассказали, что не видели нападения Мусаевой на их коллегу и лишь слышали об этом от других сотрудников.

Сегодня на заседание Шалинского горсуда, на котором планировались допросы потерпевшего и свидетельницы обвинения, пришли прокурор, адвокат Мусаевой Александр Савин, сама Мусаева (она передвигалась с помощью костылей), а также потерпевший сотрудник УФСИН. В зале также присутствовали два слушателя, включая корреспондента "Кавказского узла".

Заседание началось на полчаса позже, чем было запланировано. Однако после его начала секретарь сообщила, что свидетельница, которую планировалось допросить наряду с потерпевшим, не явилась. Судья Бихоева отметила, что эта свидетельница отбывает наказание в виде исправительных работ и содержится в исправительном центре. На заседание она должна была явиться самостоятельно, но этого не произошло.

Держусь. Что еще остаётся?

Представитель прокуратуры попросила отложить заседание, несмотря на явку потерпевшего, которого также планировалось допросить сегодня. Сторона защиты не возражала. Вопрос об изменении порядка судебного следствия и допросе хотя бы потерпевшего стороны не поднимали. В итоге заседание перенесли на 16 мая, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сама Зарема Мусаева выразила некоторое недовольство тем, что заседание отложили. На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о самочувствии она ответила, что чувствует себя нормально. "Держусь. Что еще остаётся?" - сказала подсудимая.

У Заремы Мусаевой диагностированы диабет второго типа с осложнениями и гипертоническая болезнь. Кроме того, в заключении здоровье женщины значительно ухудшилось: она жаловалась на обмороки, кровотечения, снижение зрения, боли в ногах, утрату чувствительности ступней.

Напомним, 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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