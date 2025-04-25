Свидетели по делу Мусаевой охарактеризовали ее как неконфликтного человека

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Сегодня на заседании суда в Шали допросили пять свидетелей. Трое из них — это женщины, которые отбывали с Заремой Сусаевой наказание в колонии. Также показания дал врач, осматривавший сотрудника ФСИН после нападения, в котором обвиняется Мусаева

Как писал "Кавказский узел", сегодня на суд приехали сотрудники двух посольств европейских стран — Нидерландов и Германии.

Зарема Мусаева обвиняется в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ). Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". 3 апреля на заседании в Шалинском горсуде она заявила, что конфликта с сотрудником колонии не было. В суде присутствовал и сам потерпевший сотрудник УФСИН, но у него не было вопросов к Мусаевой. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Цель сегодняшнего присутствия дипломатов — выразить озабоченность ситуацией соблюдением прав человека в Чечне и обратить внимание на положение Заремы Мусаевой. Это первый раз с 2018 года, когда сотрудники иностранных посольств приехали в Чечню, сообщается в сегодняшнем посте в телеграм-канале "Команды против пыток"*.

Представители иностранных посольств от комментариев журналистам отказались.

На заседании был допрошен хирург из Аргуна, который первым увидел сотрудника ФСИН после предполагаемого нападения Мусаевой. Врач сказал, что у потерпевшего на шее была небольшая ссадина, никакой медицинской помощи он ему не оказывал, так как в этом не было необходимости.

Еще одна допрошенная сегодня — заведующая дневным стационаром, которая указала, что Мусаева наблюдается в диспансере с 2009 года. «Прекрасный пациент, очень доброжелательная, милая, любезная женщина», — процитировал слова врача адвокат Александр Савин.

Трое женщин, которые отбывали наказание в колонии вместе с Мусаевой, охарактеризовали ее с положительной стороны, одна из них призналась, что возникший ранее между ними конфликт произошел не по вине Заремы.

На следующем заседании, намеченном 28 апреля, планируется допрос потерпевшего - сотрудника ФСИН, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Команды против пыток".

Что касается состояния здоровья Заремы, она сейчас сдала анализы в республиканской больнице и ожидает коррекции лечения в связи с диабетом, уточнил источник в КПП. Кроме того, ей увеличили дозировку лекарств из-за обострения гипертонической болезни.

Напомним, 4 июля 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. Защита настаивает на невиновности Мусаевой.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".