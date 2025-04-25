Дипломаты приехали в Шали на суд по делу Мусаевой

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На заседании Шалинского горсуда по делу Заремы Мусаевой сегодня присутствуют представители посольств Нидерландов и Германии.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева обвиняется в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ). 3 апреля на заседании в Шалинском горсуде она заявила, что никакого конфликта из-за лечения у нее с сотрудником колонии не было. В суде присутствовал и сам потерпевший сотрудник УФСИН, но у него не было вопросов к Мусаевой. 14 апреля допрошенные в суде сотрудники колонии рассказали, что не видели нападения Мусаевой на их коллегу и лишь слышали об этом от других сотрудников.

11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Сегодня в Шалинский горсуд на заседание по делу Заремы Мусаевой, запланированное на 11 мск, приехали политический советник посольства Нидерландов Илия Хилхорст и сотрудница посольства Германии в России Эвелин Хайфс. И Хилхорста и Хайфс пустили в зал заседаний, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в суде.

Напомним, 4 июля 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. Защита настаивает на невиновности Мусаевой.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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