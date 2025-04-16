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11:55, 16 апреля 2025

Свидетели затруднились подтвердить версию следствия по делу Мусаевой

Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Допрошенные в суде сотрудники колонии заявили, что не видели нападения Заремы Мусаевой на их коллегу и лишь слышали об этом от других сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля в Шалинском горсуде прошло заседание по уголовному делу Заремы Мусаевой, обвиняемой в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ). Подсудимая заявила, что никакого конфликта из-за лечения у нее с сотрудником колонии не было. На суде присутствовал и сам потерпевший сотрудник УФСИН, но у него не было вопросов к Мусаевой.

11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

В Шалинском горсуде 14 апреля прошло очередное заседание по уголовному делу Заремы Мусаевой. На нем были допрошены пять свидетелей - сотрудников колонии, в которой Мусаева отбывала наказание, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Команды против пыток" (организация включена в реестр иностранных агентов).

По его словам, четверо свидетелей сообщили, что не видели, как Зарема напала на сотрудника и знают о произошедшем лишь со слов коллег.

Пятый свидетель - водитель машины, в которой везли Мусаеву, - заявил, что слышал, как Мусаева возмущалась действиями сотрудников колонии, а затем видел, что она начала дергать потерпевшего за погон. Но о нанесении ею телесных повреждениий ничего сообщить суду не смог.

Также никто из свидетелей не дал Мусаевой отрицательных характеристик, включая и допрошенного начальника колонии, указал представитель КПП.

В марте правозащитники объявили сбор 300 тысяч рублей на годовой запас лекарств, средств реабилитации и расходных материалов для Мусаевой. За две недели было собрано 200 тысяч рублей, и Мусаевой уже передали часть лекарств.

Нужно еще 80 тысяч, чтобы хватило на год

По его словам, в настоящее время "Фонд против пыток" собрал 220 тысяч рублей. "Нужно еще 80 тысяч, чтобы хватило на год. Поэтому, конечно, необходимые препараты у нее есть", - сказал представитель КПП.

Он затруднился уточнить, жители каких регионов участвовали в сборе средств. "Но общее число пожертвователей - 193 человека. В настоящее время Мусаева необходимые препараты получает", - отметил правозащитник.

Напомним, 4 июля 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. Защита настаивает на невиновности Мусаевой.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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