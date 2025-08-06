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19:12, 6 августа 2025

Мусаева отказалась обжаловать приговор из-за неверия в суд

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото из Telegram-канала Команды против пыток (признана иноагентом) от 11.11.24, https://t.me/no_torture/3448

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мусаева не будет обжаловать приговор по новому делу, так как не верит в справедливое решение и ей физически тяжело находиться в СИЗО. Решение о месте, где Мусаева будет отбывать наказание, должно принять управление ФСИН по Чечне.

Как писал "Кавказский узел", обвинение потребовало приговорить Мусаеву к четырем годам колонии-поселения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. Версия обвинения о нападении Заремы Мусаевой на сотрудника-колонии поселения строится лишь на его показаниях, свидетели не подтвердили ее виновность, заявила защита, потребовав оправдать подзащитную. Мусаева в последнем слове отказалась признать вину и попросила не направлять ее в колонию-поселение, где она отбывала первый срок, так как она опасается за свою жизнь. Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения.

 4 июля 2023 года, суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года.  11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".  

Зарема Мусаева отказалась от апелляции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток*. ‎Ей придется отбыть четыре года заключения. Месяц остался от срока прежнего приговора.

‎"Причина отказа, во-первых, в том, что она не верит вообще в эффективность судебного контроля. По прошлому приговору защита дошла до Верховного суда,  но существенных изменений приговора не было. Во-вторых, ей сложно находиться в СИЗО при ее состоянии здоровья. Она предпочла бы быстрее оказаться в колонии, где более приемлемые условия", - сказали в КПП*.

У Заремы Мусаевой диагностированы диабет второго типа с осложнениями и гипертоническая болезнь. Кроме того, в заключении здоровье женщины значительно ухудшилось: она жаловалась на обмороки, кровотечения, снижение зрения, боли в ногах, утрату чувствительности ступней.

Но Мусаева боится за свою жизнь в колонии-поселении №3. ‎"Видимо, из-за того, что там работает сотрудник, на которого она якобы напала", сказали в Команде против пыток*.

‎С момента возбуждения нового уголовного дела она находится в эмоционально  тяжелом состоянии, отметили в КПП. По их словам, здоровье Мусаевой без изменений.

Веской причиной для перевода Мусаевой в другую колонию может быть это только угроза безопасности ее жизни и здоровья, указал адвокат Абусупьян Гайтаев.

‎"Допустим, конфликт с другими осужденными. Поэтому можно ходатайствовать о переводе в УФСИН и подавать иск в суд. Конфликт с администрацией, хоть и можно трактовать, как угрозу, но вряд ли суд решится принять это как аргумент. Признать это в качестве основания = это признать, что государство и управление ФСИН допускает возникновение угрозы заключенным от сотрудников ФСИН", - сказал он.

‎По словам адвоката, определение места отбывания наказания в прерогативе ФСИН. "«Они могут перевести, если, к примеру, не происходит закрытие или реорганизация колонии. Новый приговор тоже не является основанием для перевода в другую колонию. В целом, это остаётся на усмотрение ФСИН", - пояснил Гайтаев.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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