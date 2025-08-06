Мусаева отказалась обжаловать приговор из-за неверия в суд

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Мусаева не будет обжаловать приговор по новому делу, так как не верит в справедливое решение и ей физически тяжело находиться в СИЗО. Решение о месте, где Мусаева будет отбывать наказание, должно принять управление ФСИН по Чечне.

Как писал "Кавказский узел", обвинение потребовало приговорить Мусаеву к четырем годам колонии-поселения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. Версия обвинения о нападении Заремы Мусаевой на сотрудника-колонии поселения строится лишь на его показаниях, свидетели не подтвердили ее виновность, заявила защита, потребовав оправдать подзащитную. Мусаева в последнем слове отказалась признать вину и попросила не направлять ее в колонию-поселение, где она отбывала первый срок, так как она опасается за свою жизнь. Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения.

4 июля 2023 года, суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева отказалась от апелляции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток*. ‎Ей придется отбыть четыре года заключения. Месяц остался от срока прежнего приговора.