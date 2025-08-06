Зарема Мусаева приговорена к сроку в колонии

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Суд в Чечне признал Зарему Мусаеву виновной в нападении на силовика и приговорил ее к 3 годам и 11 месяцам в колонии-поселении.

Как писал "Кавказский узел", несмотря на то, что показания 14 свидетелей и доказательства однозначно показывают невиновность Заремы Мусаевой, приговор чеченского суда по политически ангажированному делу предрешен, считает правозащитник. Обвинение потребовало приговорить Мусаеву к четырем годам колонии-поселения. Версия обвинения о нападении Заремы Мусаевой на сотрудника-колонии поселения строится лишь на его показаниях, свидетели не подтвердили ее виновность, заявила защита, потребовав оправдать подзащитную. Мусаева в последнем слове отказалась признать вину и попросила не направлять ее в колонию-поселение, где она отбывала первый срок, так как она опасается за свою жизнь.

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобных действий необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, тогда в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. На нее завели уголовное дело: по версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года, затем Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет. В конце 2024 года против Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по факту якобы нападения на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу.

Шалинский городской суд Чечни признал сегодня Зарему Мусаеву виновной дезорганизации деятельности колонии. По версии следствия и суда, она напала на силовика и расцарапала ему шею. Суд приговорил ее к 3 годам 11 месяцам колонии-поселения, сообщила Команда против пыток*.

Где Мусаева будет отбывать наказание, пока неясно, говорится в публикации.

«Я помню как Зарему силой увезли из дома. Уже тогда было ясно — ее везут в Чечню для публичной показательной расправы. Для любого здравомыслящего человека, который хоть раз слышал про историю Заремы, очевидно, что она невиновна. Команда против пыток* продолжит помогать Зареме Мусаевой до тех пор, пока она не окажется на свободе и в безопасности», — прокомментировал приговор руководитель Команды против пыток* Сергей Бабинец.

Напомним, 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Ранее, 4 июля 2023 года, суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. Защита настаивает на невиновности Мусаевой.

У Заремы Мусаевой диагностированы диабет второго типа с осложнениями и гипертоническая болезнь. Кроме того, в заключении здоровье женщины значительно ухудшилось: она жаловалась на обмороки, кровотечения, снижение зрения, боли в ногах, утрату чувствительности ступней.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".