×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:45, 21 августа 2025

Комментаторы поспорили о закрытии магазинов в Чечне в рамках борьбы за нравственность

Сотрудники правоохранительных органов закрывают магазин в Чечне. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNija33o_uV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощник главы Чечни Амир Сугаипов призвал владельцев магазинов не использовать в рекламе фото без головного убора и со спины, пообещав в противном случае меры воздействия. Часть пользователей соцсети одобрили закрытие магазинов за несоответствие рекламы представлениям властей Чечни о нравственности, другие сочли это чрезмерным.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном по требованию властей закрыты четыре магазина женской одежды из-за неподобающей рекламы в соцсетях. Власти пообещали открыть их, если владельцы удалят недостойные публикации, и призвали предпринимательниц не переходить рамки дозволенного.

Помощник главы Чеченской Республики, заместитель руководителя секретариата Главы ЧР и куратор молодежи республики Амир Сугаипов рассказал, что  в социальных сетях продолжают появляться страницы, где публикуется контент, не соответствующий установленным в регионе правилам. "Многие нам продолжают скидывать страницы магазинов в социальных сетях, которые продолжают публиковать контент, не соответствующий нашему менталитету. Мы все это мониторим. Я обращаюсь к владельцам магазинов и моделям: штурм будет. Поэтому придерживайтесь правил, которые мы установили: не выставляйте фотографии без головного убора и со спины", — привело его слова ЧГТРК "Грозный" 18 августа. 

На своей странице в Instagram* Сугаипов опубликовал видео проверки в ряде магазинов. "Магазины, чья реклама и маркетинг в целом не соответствуют чеченском менталитету, опечатываются (закрываются)", - говорится в надписи на видео, также указано, что эта работа проводится по поручению главы Чечни. В ходе проверки Сугапипов осматривает одежду, платья, в том числе показывает на своем телефоне моделей в обтягивающей одежде, закрывая рукой их лица. "Процесс давно начат, это видео для тех, кто не в курсе. Все идёт поэтапно", - добавил он в описании к видео.

Эта публикация на странице Сугаипова в соцсети, на которую подписаны 254 тысяч человек, набрала к 16.45 мск 1388 комментариев.

Ряд пользователей возмутили подобные действия. “На каждый товар свой покупатель! Если к примеру мне нужна такая модель я и в соседнем регионе куплю или в “Вайлдбериз”, “Озоне” , масса интернет-магазинов и не обязательно здесь. Неужели вы думаете что таким образом решили проблему закрыв чьи-то магазины? Нет и ещё раз нет! Просто жителям своей республики не дают заработать на жизнь, постоянные какие то препятствия”, - указала h.magomadova_9595.

Большинство комментаторов одобрили подобные меры, некоторые из них называли конкретные места, куда Сугаипову следует прийти с проверками.

"Контроль должен быть,  не соблюдение или нарушение порядка влечет за собой последствия”, - указала в частности zarina.belle.sarina.

В "Грозный молл" есть женский сетевой магазин на первом этаже. Мой пятилетний мальчик закрывает глаза рукой, когда мимо проходит. Бывает не ловко мимо проходит даже женщинам. Хотя бы шторами закрыть витрину этого магазина", - предложила chechenca.h.t.

"там же не голые женщины на витрине. А бельё", - возразила marfaprokopievnа.

Часть пользователей сочли необходимыми подобные проверки в  регионах, где большинство жителей мусульмане, указав Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию. 

"В Махачкалу тоже приезжайте, пожалуйста", - написал пользователь black.boutigue.aysh.

анее "Кавказский узел" писал, что власти Чечни провели встречу с представительницами салонов красоты и магазинов женской одежды. От представительниц бизнеса в этой сфере также потребовали зарегистрироваться, пригрозив, что в противном случае их заведения закроют. Однако, как выяснилось, на призыв зарегистироваться откликнулись лишь владелицы магазинов, которые торгуют хиджабами. Амир Сугаипов заявил, что установлен крайний срок для отправки данных о представителях модельной индустрии, магазинах женской одежды и салонах красоты.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Содержимое схрона в Сунженском районе. Фото: МВД Ингушетии / Telegram
05:52, 21 августа 2025
Силовики в Ингушетии отчитались об уничтожении схрона боевиков
Рамзан Кадыров с поясом Чимаева. Кадр видео в Telegram-канале Кадырова.
02:57, 21 августа 2025
Кадыров подарил Чимаеву Maybach за чемпионский пояс
Лоран Винатье. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:35, 20 августа 2025
Лоран Винатье* обвинен в шпионаже
Ахмат Кадыров. Скриншот фото из его Telegram-канала от 30.10.24, https://t.me/ARKadyrov/139.
21:20, 20 августа 2025
Сын Кадырова во второй раз стал почетным гражданином в Чечне
ДУМ Чечни обсуждает график посещений матерью своих детей. Стоп-кадр видео от 13.08.25, https://t.me/dumchr/6723.
20:48, 20 августа 2025
Решение муфтията Чечни вошло в противоречие с нормами шариата
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Полигон в Воскресенске 20 августа 2025 г. (слева) и 9 января 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13987
21 августа 2025, 13:45
Власти отчитались о вывозе песка с мазутом с полигона в Воскресенском

Фазиль Гасымов. Фото: личная страница Фазиля Гасымова в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21 августа 2025, 08:46
Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов отказался от адвоката

Пожар на предприятии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21 августа 2025, 06:51
Предприятие в Ростовской области загорелось после атаки беспилотников

Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Показать больше