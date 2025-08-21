Комментаторы поспорили о закрытии магазинов в Чечне в рамках борьбы за нравственность

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощник главы Чечни Амир Сугаипов призвал владельцев магазинов не использовать в рекламе фото без головного убора и со спины, пообещав в противном случае меры воздействия. Часть пользователей соцсети одобрили закрытие магазинов за несоответствие рекламы представлениям властей Чечни о нравственности, другие сочли это чрезмерным.

Как писал "Кавказский узел", в Грозном по требованию властей закрыты четыре магазина женской одежды из-за неподобающей рекламы в соцсетях. Власти пообещали открыть их, если владельцы удалят недостойные публикации, и призвали предпринимательниц не переходить рамки дозволенного.

Помощник главы Чеченской Республики, заместитель руководителя секретариата Главы ЧР и куратор молодежи республики Амир Сугаипов рассказал, что в социальных сетях продолжают появляться страницы, где публикуется контент, не соответствующий установленным в регионе правилам. "Многие нам продолжают скидывать страницы магазинов в социальных сетях, которые продолжают публиковать контент, не соответствующий нашему менталитету. Мы все это мониторим. Я обращаюсь к владельцам магазинов и моделям: штурм будет. Поэтому придерживайтесь правил, которые мы установили: не выставляйте фотографии без головного убора и со спины", — привело его слова ЧГТРК "Грозный" 18 августа.

На своей странице в Instagram* Сугаипов опубликовал видео проверки в ряде магазинов. "Магазины, чья реклама и маркетинг в целом не соответствуют чеченском менталитету, опечатываются (закрываются)", - говорится в надписи на видео, также указано, что эта работа проводится по поручению главы Чечни. В ходе проверки Сугапипов осматривает одежду, платья, в том числе показывает на своем телефоне моделей в обтягивающей одежде, закрывая рукой их лица. "Процесс давно начат, это видео для тех, кто не в курсе. Все идёт поэтапно", - добавил он в описании к видео.

Эта публикация на странице Сугаипова в соцсети, на которую подписаны 254 тысяч человек, набрала к 16.45 мск 1388 комментариев.

Ряд пользователей возмутили подобные действия. “На каждый товар свой покупатель! Если к примеру мне нужна такая модель я и в соседнем регионе куплю или в “Вайлдбериз”, “Озоне” , масса интернет-магазинов и не обязательно здесь. Неужели вы думаете что таким образом решили проблему закрыв чьи-то магазины? Нет и ещё раз нет! Просто жителям своей республики не дают заработать на жизнь, постоянные какие то препятствия”, - указала h.magomadova_9595.

Большинство комментаторов одобрили подобные меры, некоторые из них называли конкретные места, куда Сугаипову следует прийти с проверками.

"Контроль должен быть, не соблюдение или нарушение порядка влечет за собой последствия”, - указала в частности zarina.belle.sarina.

В "Грозный молл" есть женский сетевой магазин на первом этаже. Мой пятилетний мальчик закрывает глаза рукой, когда мимо проходит. Бывает не ловко мимо проходит даже женщинам. Хотя бы шторами закрыть витрину этого магазина", - предложила chechenca.h.t.

"там же не голые женщины на витрине. А бельё", - возразила marfaprokopievnа.

Часть пользователей сочли необходимыми подобные проверки в регионах, где большинство жителей мусульмане, указав Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию.

"В Махачкалу тоже приезжайте, пожалуйста", - написал пользователь black.boutigue.aysh.

анее "Кавказский узел" писал, что власти Чечни провели встречу с представительницами салонов красоты и магазинов женской одежды. От представительниц бизнеса в этой сфере также потребовали зарегистрироваться, пригрозив, что в противном случае их заведения закроют. Однако, как выяснилось, на призыв зарегистироваться откликнулись лишь владелицы магазинов, которые торгуют хиджабами. Амир Сугаипов заявил, что установлен крайний срок для отправки данных о представителях модельной индустрии, магазинах женской одежды и салонах красоты.

