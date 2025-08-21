Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Олдин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 799 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 19 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 798 бойцов из Ставропольского края.

В станице Зольской похоронен участник военной операции на Украине Роман Олдин, сообщила администрация Кировского муниципального округа 14 августа в своем Telegram-канале. Подробности о бойце в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 799 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

