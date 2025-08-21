Власти отчитались о вывозе песка с мазутом с полигона в Воскресенском

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На полигоне в хуторе Воскресенский осталось менее тысячи тонн песка с мазутом, собранного на побережье Анапы, рапортовал оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", власти еще к 1 апреля обещали вывезти весь песок с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенском, но перенесли этот срок сначала на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. На площадке в Воскресенском остается около 22 тысяч тонн загрязненного песка, его вывезут до середины июля, заявил 23 июня оперштаб Кубани. 24 июля власти сообщили, что на площадке остается пять тысяч тонн песка и обозначили срок вывоза в полторы недели. При этом полигон будет использоваться до конца очистки побережья как площадка временного хранения свежесобранных выбросов.

За период ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено 178 тысяч тонн загрязненного мазутом песка, из которых около 140 тысяч тонн прошли через площадку временного накопления в х. Воскресенском. По состоянию на 20 августа здесь остается менее тысячи тонн – 997,8 тонн песка, отчитался сегодня оперштаб.

Весь песок проходит сортировку на установке «Грохот», которая отделяет сильно загрязненные фракции. Менее загрязненный песок направляют на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск для использования в качестве инертных материалов, максимально загрязненный отправляют на специализированные предприятия «Биопотенциал» и «Ртутная безопасность» для утилизации.

К сообщению приложено два видео - на первом, снятом 9 января, на площадке вижны горы песка, утверждается, что на видео около 130 тысяч тонн песка. На втором видео, снятом 20 августа, территория полигона почти пустая.

"Остаётся вопрос- а что будет с компенсационной отсылкой песка? Будут ли её делать?", - поинтересовался сделавший перепост этого сообщения автор Telegram-канала "Маковозовы".

Напомним, к 1 марта с площадки в Воскресенском был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители хутора и призвали ускорить вывоз. В обращении от 30 мая хуторяне потребовали встречи с мэром Анапы, в следующем обращении они призвали его в короткие сроки вывезти весь песок.

Жители хутора 24 декабря 2024 года заблокировали дорогу в знак протеста. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, заявили они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

После экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

