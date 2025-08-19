×

Главная   /   Лента новостей
18:53, 19 августа 2025

Военный из Северной Осетии убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Андреев из Дигорского района убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 476 убитых там военнослужащих из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа были официально признаны убитыми в военной операции 475 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Дигорского района назвала сегодня имя еще одного убитого военнослужащего из Северной Осетии, анонсируя его похороны. 

Виктор Андреев из станицы Николаевской будет похоронен 20 августа в родном населенном пункте, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 476 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше