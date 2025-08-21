Дело Шхагошева возвращено на доследование в прокуратуру

Пятигорский суд вернул на доследование уголовное дело в отношении жителя Кабардино-Балкарии Казбека Шхагошева, обвиняемого в клевете и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", Пятый Кассационный суд отменил приговор Казбеку Шхагошеву и, изменив территориальную подсудность дела, направил его на новое рассмотрение в Пятигорский горсуд. Кассационный суд указал, что в ходе рассмотрения уголовного дела Шхагошева были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального права - в частности, судья приходится родственником одному из потерпевших и не мог участвовать в производстве по делу.

Пятигорский городской суд вернул прокурору дело Казбека Шхагошева из-за «существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона». Суд не стал входить в оценку многочисленных доводов защиты, просившей о признании недопустимыми всех основных доказательств обвинения. В качестве основания для возвращения дела прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом» указано, что в нарушение УПК «решение о производстве дознания группой дознавателей по уголовному делу принято начальником подразделения, а не начальником органа дознания,- сообщил сегодня "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР КБР".



"Возвращено прокурору или руководителю следственного органа обвинительное заключение составлены с нарушением требований Кодекса", - указано в карточке дела Шхагошева на официальном сайте Пятигорского городского суда.

В июле 2024 года прокурор потребовал 10 лет строгого режима для Казбека Шхагошева, обвиняемого в распространении клеветы через местный телеграм-канал, а также в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Шхагошев не признал вину. Адвокат настаивал на оправдании: никто из потерпевших не дал показания, что к клевете в их адрес имеет отношение именно Шхагошев, указал он. Урванский райсуд приговорил Казбека Шхагошева к четырем годам строгого режима. Подсудимый заявлял, что его пытками принудили к самооговору.

Ранее "Кавказский узел" писал, что тренер по греко-римской борьбе из Кабардино-Балкарии Казбек Шхагошев был осужден по обвинению в клевете и распространении наркотиков. Шхагошев не признал причастность ни к Telegram-каналу "Правда КБР", ни к распространению наркотиков. В кассационной жалобе на приговор его защитник указывал, что "заявления потерпевших о клевете являются одинаковыми по содержанию, составлены по одному и тому же образцу, совпадают текстуально, стилистически, грамматически и даже пунктуационно". По мнению адвоката, это подтверждает, что заявления были подготовлены заранее и лишь подписаны потерпевшими.



Признание Шхагошева в том, что он администрировал указанный канал, по версии защиты, было выбито у него с применением физического насилия. Также защита считает, что вся операция по изобличению Шхагошева в сбыте наркотиков была инициирована правоохранительными органами с целью скомпрометировать его в глазах общественности: как следует из кассационной жалобы, в ходе задержания Шхагошева силовики надели ему на голову мешок, и в этот момент засунули наркотики в носки,- информировал "Кавказский узел" адвокат Шхагошева.