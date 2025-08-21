×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:57, 21 августа 2025

Дело Шхагошева возвращено на доследование в прокуратуру

Казбек Шхагошев. Скриншот видео https://t.me/patriotkbr/17472

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятигорский суд вернул на доследование уголовное дело в отношении жителя Кабардино-Балкарии Казбека Шхагошева, обвиняемого в клевете и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", Пятый Кассационный суд отменил приговор Казбеку Шхагошеву и, изменив территориальную подсудность дела, направил его на новое рассмотрение в Пятигорский горсуд. Кассационный суд указал, что в ходе рассмотрения уголовного дела Шхагошева были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального права - в частности, судья приходится родственником одному из потерпевших и не мог участвовать в производстве по делу.

Пятигорский городской суд вернул прокурору дело Казбека Шхагошева из-за «существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона». Суд не стал входить в оценку многочисленных доводов защиты, просившей о признании недопустимыми всех основных доказательств обвинения. В качестве основания для возвращения дела прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом» указано, что в нарушение УПК «решение о производстве дознания группой дознавателей по уголовному делу принято начальником подразделения, а не начальником органа дознания,- сообщил сегодня "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР КБР".

"Возвращено прокурору или руководителю следственного органа обвинительное заключение составлены с нарушением требований Кодекса", - указано в карточке дела Шхагошева на официальном сайте Пятигорского городского суда.

В июле 2024 года прокурор потребовал 10 лет строгого режима для Казбека Шхагошева, обвиняемого в распространении клеветы через местный телеграм-канал, а также в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Шхагошев не признал вину. Адвокат настаивал на оправдании: никто из потерпевших не дал показания, что к клевете в их адрес имеет отношение именно Шхагошев, указал он. Урванский райсуд приговорил Казбека Шхагошева к четырем годам строгого режима. Подсудимый заявлял, что его пытками принудили к самооговору.

Ранее "Кавказский узел" писал, что тренер по греко-римской борьбе из Кабардино-Балкарии Казбек Шхагошев был осужден по обвинению в клевете и распространении наркотиков. Шхагошев не признал причастность ни к Telegram-каналу "Правда КБР", ни к распространению наркотиков. В кассационной жалобе на приговор его защитник указывал, что "заявления потерпевших о клевете являются одинаковыми по содержанию, составлены по одному и тому же образцу, совпадают текстуально, стилистически, грамматически и даже пунктуационно". По мнению адвоката, это подтверждает, что заявления были подготовлены заранее и лишь подписаны потерпевшими.

Признание Шхагошева в том, что он администрировал указанный канал, по версии защиты, было выбито у него с применением физического насилия. Также защита считает, что вся операция по изобличению Шхагошева в сбыте наркотиков была инициирована правоохранительными органами с целью скомпрометировать его в глазах общественности: как следует из кассационной жалобы, в ходе задержания Шхагошева силовики надели ему на голову мешок, и в этот момент засунули наркотики в носки,- информировал "Кавказский узел" адвокат Шхагошева.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
БПЛА в небе над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:48, 21 августа 2025
Минобороны сообщило об уничтожении 21 дрона в небе юга России
Пожар на предприятии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:51, 21 августа 2025
Предприятие в Ростовской области загорелось после атаки беспилотников
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
04:55, 21 августа 2025
Более 180 жителей Сальска получили выплаты после атаки дронов
Избиение силовиками посетителя ростовского клуба. 17 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/bazabazon/40210
14:45, 20 августа 2025
Следком отреагировал на избиение силовиками посетителя ростовского клуба
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:47, 20 августа 2025
Шесть БПЛА сбиты ночью на юге России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Полигон в Воскресенске 20 августа 2025 г. (слева) и 9 января 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13987
21 августа 2025, 13:45
Власти отчитались о вывозе песка с мазутом с полигона в Воскресенском

Фазиль Гасымов. Фото: личная страница Фазиля Гасымова в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)
21 августа 2025, 08:46
Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов отказался от адвоката

Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Показать больше