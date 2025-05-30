Казбек Шхагошев оставлен под стражей до нового рассмотрения дела

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Житель Кабардино-Балкарии Казбек Шхагошев, чье дело после отмены приговора направлено на пересмотр в Пятигорский городской суд, остается в следственном изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", Кассационный суд отменил приговор жителю Кабардино-Балкарии Казбеку Шхагошеву и направил на пересмотр его дело о клевете на чиновников и силовиков. По просьбе защиты новое рассмотрение дела поручено суду в другом регионе.

В июле 2024 года прокурор потребовал 10 лет строгого режима для Казбека Шхагошева, обвиняемого в распространении клеветы через местный телеграм-канал, а также в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Шхагошев не признал вину. Адвокат настаивал на оправдании: никто из потерпевших не дал показания, что к клевете в их адрес имеет отношение именно Шхагошев, указал он. Урванский райсуд приговорил Казбека Шхагошева к четырем годам строгого режима. Подсудимый заявлял, что его пытками принудили к самооговору.

Тренер по греко-римской борьбе из Кабардино-Балкарии Казбек Шхагошев, осужденный по обвинению в клевете и распространении наркотиков, продолжает находиться под стражей, срок ареста ему продлили ему еще на два месяца, сообщил «Кавказскому узлу» его адвокат Руслан Кумехов.

Шхагошев не признал причастность ни к Telegram-каналу «Правда КБР», ни к распространению наркотиков. В кассационной жалобе на приговор его защитник указывал, что «заявления потерпевших о клевете являются одинаковыми по содержанию, составлены по одному и тому же образцу, совпадают текстуально, стилистически, грамматически и даже пунктуационно». По мнению адвоката, это подтверждает, что заявления были подготовлены заранее и лишь подписаны потерпевшими.

В ходе процесса защитник указывал, что канал после ареста Шхагошева продолжал публиковать тексты под тем же электронным адресом и с теми же установочными данными, немного изменив название. "Суд не стал выяснять, каким образом продолжает функционировать данный канал в отсутствие его создателя и администратора, которым, по мнению суда, является Шхагошев", - сказал адвокат.

В мобильных телефонах, изъятых у Шхагошева не обнаружены сведения или сообщения о потерпевших по делу. По заключению экспертизы, администраторами канала могли быть как минимум двое мужчин с высшим образованием. Следствие и суд не установили, что Telegram-канал создал и администрировал именно Шхагошев.

Признание Шхагошева в том, что он администрировал указанный канал, по версии защиты, было выбито у него с применением физического насилия. Также защита считает, что вся операция по изобличению Шхагошева в сбыте наркотиков была инициирована правоохранительными органами с целью скомпрометировать его в глазах общественности: как следует из кассационной жалобы, в ходе задержания Шхагошева силовики надели ему на голову мешок, и в этот момент засунули наркотики в носки.

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