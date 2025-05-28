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19:27, 28 мая 2025

Дело Казбека Шхагошева направлено для пересмотра в Пятигорск

Казбек Шхагошев. Скриншот видео https://t.me/patriotkbr/17472

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд, отменивший приговор жителю Кабардино-Балкарии Казбеку Шхагошеву, направил на пересмотр его дело о клевете на чиновников и силовиков. По просьбе защиты новое рассмотрение дела поручено суду в другом регионе.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года прокурор потребовал приговорить к 10 годам колонии строгого режима Казбека Шхагошева, обвиняемого в распространении клеветы через местный телеграм-канал, а также в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Шхагошев не признал вину.

Адвокат попросил суд оправдать Шхагошева. Никто из потерпевших не дал показания, что к клевете в их адрес имеет отношение именно Шхагошев, указал он. Ранее Казбек Шхагошев заявил в суде, что его пытками принудили к самооговору.

Пятый Кассационный суд отменил приговор Казбеку Шхагошеву и, изменив территориальную подсудность дела, направил его на новое рассмотрение в Пятигорский горсуд, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Амин Кумехов, представляющий интересы Шхагошева.

Он пояснил, что Казбек Шхагошев признан виновным в шести эпизодах распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, и в одном эпизоде покушения на сбыт наркотиков. В июле 2024 года Урванский райсуд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

В ходе рассмотрения дела адвокат Шхагошева указывал, что телеграм-канал после ареста Шхагошева продолжал публиковать тексты под тем же электронным адресом и с теми же установочными данными, немного изменив название. «Суд не стал выяснять, каким образом продолжает функционировать данный канал в отсутствие его создателя и администратора, которым, по мнению суда, является Шхагошев», - сказал адвокат.

Суд удовлетворил нашу жалобу об изменении территориальной подсудности

Кассационный суд указал, что в ходе рассмотрения уголовного дела Шхагошева были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального права - в частности, судья является родственником одного из потерпевших и не мог участвовать в производстве по делу.

Приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Но сегодня по жалобе адвоката Пятый кассационный суд передал дело в Пятигорский городской суд.

«Суд удовлетворил нашу жалобу об изменении территориальной подсудности. Дело передано в Пятигорский городской суд, где мы надеемся на его объективное рассмотрение», - сказал адвокат.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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