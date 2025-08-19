Временная объездная дорога открыта в Тырныаузе

Временную объездную автодорогу через реку Герхожан-Суу ввели в эксплуатацию в городе Тырныаузе Эльбрусского района для движения автотранспорта, затрудненного после схода селевых потоков.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Без водоснабжения к этой дате оставалось около 3000 жителей города.

«В Тырныаузе завершено строительство временной дороги через реку Герхожан-Суу. По новому маршруту открыто двустороннее движение. Дорожники также приступили к ремонту основного моста по федеральной автодороге», - сообщил сегодня Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Глава региона проинформировал жителей, что дороги Тырныауза "очищены от селевых наносов, но расчистка остальных территорий города продолжается". По данным главы Кабардино-Балкарии, специалисты "планируют осуществить модернизацию селепропускной и транспортной систем города для обеспечения безопасности от схода селевых потоков".

Также подготовлено около 10 возможных концепций: расширение селепропускного канала, усиление его конструкции, увеличение пропускной способности и другие, сообщает сегодня "Интерфакс".

Напомним, что 3 августа жители Тырныауза заявили, что нарушенное после схода селя водоснабжение домов, вопреки заявлениям властей, не восстанавливалось. Властям удалось решить технические проблемы селепропускного канала в Тырнаузе, а избежать человеческих жертв помогло своевременное оповещение МЧС, однако новые технологии для предупреждения стихийных бедствий в Кабардино-Балкарии не внедряются, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Власти предупреждали об угрозе новых сходов селя в Тырныаузе.